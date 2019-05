ANNE WILL am 5. Mai 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: Streit um CO2-Steuer - wer zahlt für den Klimaschutz?

München (ots) - Der Ausstoß von Treibhausgasen soll teurer werden.Die Große Koalition streitet jetzt über eine mögliche CO2-Steuer etwaauf Heizöl, Diesel und Benzin. Welche Folgen hat eine CO2-Steuer fürVerbraucherinnen und Verbraucher? Kann eine Abgabe sozial gestaltetwerden? Und führt eine solche Bepreisung tatsächlich zu wenigerCO2-Ausstoß?Zu Gast bei Anne Will:Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident von Sachsen)Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende)Kevin Kühnert (SPD, Bundesvorsitzender der Jusos)Maja Göpel (Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats derBundesregierung Globale Umweltveränderungen/WBGU)Ioannis Sakkaros (organisiert Gelbwesten-Proteste gegen Fahrverbotein Stuttgart)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell