ANNE WILL am 5. Februar 2017 um 21:45 Uhr im Ersten: Die Trumpokratie - Eine Gefahr für die freie Welt?

München (ots) - Einreiseverbot, wirtschaftliche Abschottung undKampfansage an die Medien - so startet Donald Trump in diePräsidentschaft. Setzt der US-Präsident damit die Werte der freienWelt außer Kraft? Was hat Europa Trumps Politik entgegenzusetzen?Zu Gast bei Anne Will:Heiko Maas (SPD), Bundesminister der Justiz und für VerbraucherschutzAlexander Graf Lambsdorff (FDP), Vizepräsident des EuropäischenParlamentsHeinrich August Winkler, HistorikerSylke Tempel, Chefredakteurin der Zeitschrift "InternationalePolitik"Max Otte, deutsch-amerikanischer WirtschaftswissenschaftlerANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen