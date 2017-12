ANNE WILL am 3. Dezember 2017 um 21:45 Uhr im Ersten: Mächtig ohnmächtig - wie geschwächt ist Angela Merkel?

München (ots) - Sie gilt als "mächtigste Frau der Welt" (Forbes)und "letzte Verteidigerin des freien Westens" (New York Times). DochKritiker sehen Angela Merkels Führungsstärke schwinden. Wiegeschwächt ist die Bundeskanzlerin angesichts des schlechtenBundestagswahlergebnisses, der gescheiterten Jamaika-Verhandlungenund des zähen Ringens um die Bildung einer Regierung? Und kannDeutschland unter dieser Kanzlerin auch weiterhin alsStabilitätsanker in Europa gelten?Zu Gast bei Anne Will:Ursula von der Leyen (CDU), geschäftsführende Bundesministerin derVerteidigungCarsten Schneider (SPD), Erster Parlamentarischer Geschäftsführer derBundestagsfraktionViviane Reding, Europaabgeordnete und ehemalige Vizepräsidentin derEuropäischen KommissionWolfgang Merkel, PolitikwissenschaftlerBernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur "Die Zeit"ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell