ANNE WILL am 31. März 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: Streiken statt Pauken - ändert die Generation Greta die Politik?

München (ots) - Sie fühlen sich von der Politik um ihre Zukunftbetrogen. Kinder und Jugendliche gehen deshalb weltweit Freitag fürFreitag auf die Straße statt in die Schule, um für mehr Klimaschutzzu streiken. Ihr Vorbild ist die 16-jährige, schwedischeKlimaaktivistin Greta Thunberg. Am Wochenende ist sie zu Besuch inBerlin. Können die Schulstreiks die Politik verändern? Wieglaubwürdig ist das Engagement der Jugendlichen? Hat die Politik beimKlimaschutz versagt? Und welche Konsequenzen hätte eine radikaleUmkehr der Klimapolitik für die Wirtschaft?Darüber spricht Greta Thunberg mit Anne Will.Weitere Gäste bei Anne Will:Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-AnhaltRobert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), ParteivorsitzenderTherese Kah, "Fridays for Future"-AktivistinWolfgang Kubicki (FDP), stellvertretender Parteivorsitzender undBundestagsvizepräsidentHarald Lesch, Astrophysiker, Wissenschaftsmoderator und Autor