ANNE WILL am 2. Dezember 2018 um 21:45 Uhr im Ersten: Eskalation im Ukraine-Konflikt - wie umgehen mit Präsident Putin?

München (ots) - Im aktuellen Konflikt zwischen Russland und derUkraine soll Bundeskanzlerin Merkel aktiv werden, so wünschen essowohl der ukrainische Präsident Poroschenko als auch US-PräsidentTrump. Die ukrainische Forderung nach militärischer Hilfe hat dieBundesregierung bereits zurückgewiesen. Nun schauen alle gespannt aufdas geplante Treffen zwischen Merkel und Putin am Rande desG20-Gipfels. Wird sich die Bundesregierung stärker imUkraine-Konflikt engagieren? Sollte Deutschland auf die umstritteneGas-Pipeline Nord Stream 2 verzichten? Und muss deutsche Außenpolitikzukünftig neu gedacht werden?Zu Gast bei Anne Will:Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, Generalsekretärin und Kandidatin fürden Parteivorsitz)Katarina Barley (SPD, Bundesjustizministerin und Spitzenkandidatinfür die Europawahl)Dietmar Bartsch (Die Linke, Fraktionsvorsitzender im Bundestag)Herfried Münkler (Politikwissenschaftler und Autor)Christoph von Marschall (Diplomatischer Korrespondent der"Tagesspiegel"-Chefredaktion)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen