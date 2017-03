ANNE WILL am 2. April 2017 um 21:45 im Ersten: Spitzelvorwürfe, Beschimpfungen, Drohungen - Gefährdet Erdogan unseren inneren Frieden?

München (ots) - Der türkische Geheimdienst MIT soll angeblicheStaatsfeinde der Türkei in Deutschland ausspioniert haben. Offenbarhandelt es sich um Hunderte Fälle, darunter Vereine, Imame,Journalisten und Politiker. Gefährdet Erdogan so den inneren Friedenin Deutschland? Welche Konsequenzen müssen jetzt angesichts derSpionagevorwürfe folgen? Ist die Abschaffung der doppeltenStaatsbürgerschaft die richtige Maßnahme, um Erdogans Einflusshierzulande einzudämmen?Zu Gast bei Anne Will:Boris Pistorius (SPD), Niedersächsischer Minister für Inneres undSportSerdar Somuncu, Kabarettist und AutorPaul Ziemiak (CDU), Bundesvorsitzender der Jungen Union DeutschlandsSeyran Ates, Rechtsanwältin und AutorinRahmi Turan, Korrespondent des türkischen Senders "A HABER"ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell