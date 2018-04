ANNE WILL am 22. April 2018 um 21:45 Uhr im Ersten: Skandal um Echo-Verleihung, Attacke auf Kippa-Träger - verliert Deutschland den Kampf gegen Antisemitismus?

München (ots) - In Berlin werden zwei junge Männer auf offenerStraße attackiert, weil sie eine Kippa tragen. Die Rapper Farid Bangund Kollegah werden trotz Antisemitismus-Vorwürfen mit dem MusikpreisECHO prämiert. Ist Judenfeindlichkeit in Deutschland alltäglichgeworden? Wie tief verwurzelt ist Antisemitismus in der deutschenGesellschaft und verschärft sich dieses Problem durch Zuwanderung?Wie müssen Politik und Gesellschaft darauf reagieren?Zu Gast bei Anne Will:Shimon Stein, ehemaliger israelischer Botschafter in DeutschlandVolker Kauder (CDU), Vorsitzender der Unions-Fraktion im DeutschenBundestagKatja Kipping (Die Linke), ParteivorsitzendeAhmad Mansour, Psychologe und AutorUlf Poschardt, "Welt"-ChefredakteurANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell