ANNE WILL am 1. Dezember 2019 um 21.45 Uhr im Ersten: Die SPD wählt linke Spitze - zerbricht jetzt die GroKo?

München (ots) - Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sollen nach dem Votumder SPD-Mitglieder zukünftig die Partei führen. Die Bundestagsabgeordnete ausBaden-Württemberg und der ehemalige nordrheinwestfälische Finanzminister knüpfenden Verbleib der SPD in der Großen Koalition an Nachverhandlungen desKoalitionsvertrages. Kann es den beiden gelingen, die SPD zu befrieden? Drohtjetzt das Ende der Großen Koalition?Zu Gast bei Anne Will:Saskia Esken (SPD) und Norbert Walter-Borjans (SPD), Gewinner-Teamder Stichwahl um den ParteivorsitzArmin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen undstellvertretender ParteivorsitzenderKatja Kipping (Die Linke), ParteivorsitzendeChristoph Schwennicke, Chefredakteur des "Cicero"Ursula Münch, PolitikwissenschaftlerinANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4455188OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell