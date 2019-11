ANNE WILL am 1. Dezember 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: SPD entscheidet über neue Spitze - jetzt geht es um die GroKo

München (ots) - In der SPD herrscht Nervosität. Am Samstag soll das Ergebnis derStichwahl um den Parteivorsitz bekannt gegeben werden. Mit den Duos KlaraGeywitz und Olaf Scholz sowie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans stehensich zwei Parteilager gegenüber. Werden die zukünftigen Parteivorsitzenden dieLager miteinander versöhnen können? Was bedeutet das Ergebnis der Stichwahl fürdie SPD und für die Zukunft der Großen Koalition?Zu Gast bei Anne Will:Das Gewinner-Team der Stichwahl um den SPD-Parteivorsitz, KlaraGeywitz und Olaf Scholz oder Saskia Esken und Norbert Walter-BorjansArmin Laschet (CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen undstellvertretender Parteivorsitzender)Katja Kipping (Die Linke, Parteivorsitzende)Christoph Schwennicke (Chefredakteur des "Cicero")ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4454560OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell