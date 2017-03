ANNE WILL am 19. März 2017 um 21:45 im Ersten: Klare Kante statt leiser Töne - Bekämpft man so die Populisten?

München (ots) - Die Partei des niederländischenMinisterpräsidenten Mark Rutte hat bei der Parlamentswahl deutlichmehr Stimmen bekommen als die seines Herausforderers Geert Wilders.Im Wahlkampf hatte Rutte klare Kante gegenüber der Türkei undausländischen Mitbürgern gezeigt. Jetzt werden auch in DeutschlandRufe nach einer härteren Gangart gegenüber Erdogan und einementschlosseneren Vorgehen gegen Populisten laut. Ist das der richtigeWeg, um nationalistische Politiker in Europa zurückzudrängen?Zu Gast bei Anne Will:Olaf Scholz (SPD), Erster Bürgermeister von HamburgNorbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses desDeutschen BundestagesSka Keller (B'90/Die Grünen), Fraktionsvorsitzende im EuropäischenParlamentDirk Schümer, Europa-Korrespondent für "DIE WELT"Gerhart Baum (FDP), Bundesinnenminister a. D.ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell