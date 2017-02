ANNE WILL am 19. Februar 2017 um 21:45 Uhr im Ersten: Nach der Münchner Sicherheitskonferenz - Sind Trumps USA noch ein verlässlicher Partner?

München (ots) - Mit Spannung wird erwartet, welche Botschaft dieUS-Regierung am Wochenende den EU- und NATO-Partnern auf der MünchnerSicherheitskonferenz vermittelt. Noch am Mittwoch hatteUS-Verteidigungsminister James Mattis damit gedroht, amerikanischeAnstrengungen zurückzufahren, sollten sich die europäischenNATO-Partner nicht stärker finanziell am Bündnis beteiligen. Sind dieUSA noch ein verlässlicher Partner für Europa? Und welchen Kursverfolgen sie gegenüber Russland?Zu Gast bei Anne Will:Peter Altmaier (CDU), Chef des BundeskanzleramtesSahra Wagenknecht (Die Linke), FraktionsvorsitzendeKlaus Scharioth, ehemaliger deutscher Botschafter in den USAJohn Kornblum, ehemaliger US-Botschafter in DeutschlandBernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur "Die Zeit"ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell