ANNE WILL am 19. August 2018 um 21:45 Uhr im Ersten: Der Dürre-Sommer - wie müssen wir unser Verhalten ändern?

München (ots) - Flächenbrände, sinkende Pegelstände, massiveErnteausfälle - das sind die Folgen der monatelangen Trockenheit inDeutschland. Forscher warnen bereits eindringlich vor einer"Heißzeit" auf der Erde - selbst im Fall eines Einhaltens der PariserKlimaziele. Was können Bund und Länder tun, um den Klimawandel zustoppen? Wie kann man den in ihrer Existenz bedrohten Bauern jetztsinnvoll helfen? Und welche Verantwortung tragen die Verbraucherdurch Fleischkonsum, Vielfliegerei und Autoabgase?Zu Gast bei Anne Will:Julia Klöckner (CDU, Bundesministerin für Ernährung undLandwirtschaft)Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende)Andreas Pinkwart (FDP, Minister für Wirtschaft, Innovation,Digitalisierung und Energie in Nordrhein-Westfalen)Hans Joachim Schellnhuber (Klimaforscher)Werner Schwarz (Landwirt und Vizepräsident des DeutschenBauernverbands)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen