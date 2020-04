ANNE WILL am 19. April 2020 um 21.45 Uhr im Ersten

München (ots) - Mit Vorsicht aus der Corona-Krise - wie hart trifft uns die "neue Normalität"?Laut Gesundheitsminister Jens Spahn sei der Corona-Ausbruch "wieder beherrschbar" geworden, Bund und Länder haben vorsichtige Lockerungen der Einschränkungen beschlossen. Ab Montag dürfen wieder einige Geschäfte mehr öffnen - unter Auflagen. Die Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin. Wirtschaftsverbände kritisieren die Zaghaftigkeit der Lockerungen und sprechen von Willkür. Kritik gibt es auch an den langen Kitaschließungen. Diese gingen zulasten insbesondere von Alleinerziehenden und einkommensschwachen Familien. Hat die Politik sich ausreichend auf ein Ausstiegsszenario vorbereitet? Ist die Einschränkung von Bürgerrechten angemessen oder sollte mehr auf Freiwilligkeit gesetzt werden? Wie sehr verschärfen die Maßnahmen die soziale Spaltung?Zu Gast bei Anne Will:Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie; Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), Richterin am Bayerischen Verfassungsgerichtshof und Bundesjustizministerin a.D.; Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen; Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Köln; Michael Meyer-Hermann, Leiter der Abteilung System-Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in BraunschweigANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4574033OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell