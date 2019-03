ANNE WILL am 17. März 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: Zwischen Höchstleistung und Überlastung - wann macht Arbeit krank?

Finanztrends Video zu



München (ots) - Überraschend hat Sahra Wagenknecht in dieser Wocheangekündigt, nicht mehr für das Amt der Fraktionsvorsitzenden derLinken zu kandidieren. In der eigenen Fraktion galt sie seit einigerZeit als umstritten. Nach Wagenknechts eigenen Angaben habe einelängere Krankheit, ausgelöst durch "Stress und Überlastung", ihr dieGrenzen aufgezeigt und sie zu diesem Schritt bewogen. Wie hoch istder Preis, den Politikerinnen und Politiker für ihre Arbeit zahlen?Dauerbelastung und Stress sind längst ein gesellschaftliches Problem:Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fallen wegenpsychischer Erkrankungen aus. Wie kann der Überlastung vonBeschäftigten vorgebeugt werden? Sind Flexibilisierung undDigitalisierung der Arbeitswelt Krankmacher oder doch eine Chance?Zu Gast bei Anne Will:Sahra Wagenknecht (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag)Thomas de Maizière (CDU, Bundesminister a.D.)Katja Suding (FDP, stellvertretende Fraktionsvorsitzende imBundestag)Alexander Jorde (Auszubildender in der Gesundheits- undKrankenpflege)Klaus Lieb (Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapieder Universitätsmedizin Mainz)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell