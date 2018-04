ANNE WILL am 15. April 2018 um 21:45 Uhr im Ersten: Trump gegen Putin - wie gefährlich ist die aktuelle Konfrontation?

München (ots) - Die Twitter-Nachrichten von US-Präsident Trumpirritieren und beunruhigen. Nachdem er einen Angriff auf Syrienankündigte und damit vor allem Russland gedroht hatte, ruderte dasWeiße Haus inzwischen zurück: Ein US-Angriff sei noch nichtbeschlossen. Auch der französische Präsident Macron erwägtMilitärschläge gegen das Assad-Regime, Bundeskanzlerin Merkelhingegen lehnt eine Beteiligung an einer Militäraktion kategorischab. Wie gefährlich ist die aktuelle Konfrontation der USA mitRussland? Kann der mutmaßliche Giftgasangriff in Syrien folgenlosbleiben? Spalten Trump und Putin mit ihrer Politik Europa?Zu Gast bei Anne Will:Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses desDeutschen BundestagesWolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner SicherheitskonferenzAlexander Graf Lambsdorff (FDP), stellvertretenderFraktionsvorsitzender im BundestagJan van Aken (Die Linke), Politiker und ehemaliger UN-WaffeninspektorGolineh Atai, ARD-Korrespondentin in MoskauANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell