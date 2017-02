ANNE WILL am 12. Februar 2017 um 21:45 Uhr im Ersten: Bundespräsident Steinmeier - Der richtige Mann in rauen Zeiten?

München (ots) - Frank-Walter Steinmeier gilt als beliebtesterPolitiker Deutschlands. Nun soll er die Nachfolge von Joachim Gauckantreten und am Sonntag zum neuen Bundespräsidenten gewählt werden.Doch ist er der richtige Bundespräsident in rauen Zeiten? Und welcheAkzente kann und muss Steinmeier setzen?Zu Gast bei Anne Will:Hannelore Kraft (SPD), Ministerpräsidentin Nordrhein-WestfalenAndreas Scheuer (CSU), GeneralsekretärGregor Gysi (Die Linke), BundestagsabgeordneterShermin Langhoff, Intendantin des Maxim Gorki Theaters Berlin, nimmtam Sonntag an der Bundespräsidenten-Wahl teilUlf Poschardt, Chefredakteur von WeltN24ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell