ANNE WILL am 10. November 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: Halbzeit für die GroKo - viel erreicht, viel versäumt?

München (ots) - Der Koalitionsstreit um die Grundrente soll an diesem Sonntagbeigelegt werden. Kann sich die Bundesregierung zu einem Kompromiss durchringen,bei dem alle Regierungspartner ihr Gesicht wahren können? Zeitgleich sorgt einVorstoß der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer für neue Einsätzeder Bundeswehr in Krisenregionen für heftige Debatten. Ist die Große Koalitioninsgesamt noch "arbeitsfähig und arbeitswillig", wie es Kanzlerin Merkel zurHalbzeitbilanz sagt? Und bringen die Koalitionspartner noch die Kraft auf,gemeinsam bis 2021 weiter zu regieren?Zu Gast bei Anne Will:Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, Parteivorsitzende undBundesverteidigungsministerin)Malu Dreyer (SPD, kommissarische Parteivorsitzende undMinisterpräsidentin von Rheinland-Pfalz)Herfried Münkler (Politikwissenschaftler und Autor)Dagmar Rosenfeld (Chefredakteurin der "Welt")Nico Fried (Leiter der Parlamentsredaktion der "SüddeutschenZeitung")ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen