ANNE WILL am 10. März 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: Europa vor der Wahl - mehr EU oder mehr Nationalstaat?

München (ots) - Mit einem dramatischen Appell hat sich derfranzösische Präsident Emmanuel Macron an die Bürgerinnen und BürgerEuropas gewandt. Seine Warnung: Ausgehend von jenen, die "die Wut derVölker ausnutzen", sei Europa in großer Gefahr. Macron plädiertdeshalb für eine grundlegende Reform der EU. Sind die Gefahren derSpaltung für Europa wirklich so groß, wie der französische Präsidentbefürchtet? Welche Fehler hat die EU gemacht, dass linke und rechtePopulisten so erfolgreich sein können? Und wie kann dieses Europareformiert werden?Zu Gast bei Anne Will:Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der EVP-Fraktion im EuropäischenParlament, Spitzenkandidat der EVP für die EuropawahlYanis Varoufakis, Spitzenkandidat der deutschen Liste "Demokratie inEuropa" für die Europawahl und ehemaliger FinanzministerGriechenlandsBeatrix von Storch (AfD), stellvertretende Vorsitzende derBundestagsfraktionChristian Lindner (FDP), Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzenderim BundestagCathrin Kahlweit, Korrespondentin der "Süddeutschen Zeitung" inLondonANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell