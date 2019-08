ANNE WILL - nach den Wahlen in Sachsen und Brandenburg / Am 1. September 2019 um 22:05 Uhr im Ersten

München (ots) - Am Sonntag werden in zwei ostdeutschenBundesländern neue Landtage gewählt. Nach den jüngsten Umfragen istmit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zu rechnen. Nach fast 30 Jahren an derRegierung müssen CDU und SPD empfindliche Stimmenverluste befürchten.Dadurch könnten sie jeweils ihre Regierungsmehrheiten verlieren.Dagegen gewinnen AfD und Grüne den Umfragen zufolge an Zuspruch. Wieschwierig wird die Regierungsbildung in beiden Ländern? Wie wirkensich Lebensverhältnisse und Demografie in Ostdeutschland auf denWahlausgang aus? Und was bedeuten die Ergebnisse für die Stabilitätder Großen Koalition im Bund?Zu Gast bei Anne Will:Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin vonMecklenburg-Vorpommern, kommissarische Parteivorsitzende)Reiner Haseloff (CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt)Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender)Alexander Gauland (AfD, Fraktionsvorsitzender im Bundestag undBundessprecher der Partei)Raj Kollmorgen (Soziologe, Professor an der HochschuleZittau/Görlitz)Melanie Amann (Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell