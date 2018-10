ANNE WILL - nach der Landtagswahl in Bayern / Am 14. Oktober 2018 um 21:50 Uhr im Ersten

München (ots) - Am Sonntag wird in Bayern ein neues Parlamentgewählt. Der CSU drohen eine historische Wahlniederlage und derVerlust der absoluten Mehrheit. Auch die SPD steht laut Umfragen vordem schlechtesten Wahlergebnis ihrer Geschichte in Bayern. Hingegendürften laut Prognosen vor allem die Grünen und die AfD von derSchwäche der Volksparteien profitieren. Über das Wahlergebnis, dieUrsachen und die Bedeutung für die Große Koalition im Bund diskutiertAnne Will am 14. Oktober mit:Dorothee Bär (CSU, Staatsministerin und stellvertretendeParteivorsitzende)Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende)Jörg Meuthen (AfD, Parteivorsitzender)Boris Pistorius (SPD, Niedersächsischer Innenminister und Mitglieddes SPD-Parteivorstandes)Melanie Amann (Politikredakteurin im Hauptstadtbüro "Der Spiegel")Michael Koß (Politikwissenschaftler)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell