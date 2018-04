ANNEMARIE BÖRLIND wieder einmal für das innovativste Fertigprodukt ausgezeichnet (FOTO)

Calw (ots) -Zum vierten Mal in Folge wird die Börlind GmbH mit dem BSBInnovationspreis ausgezeichnet: und das gleich zweimal.Das ANNEMARIE BÖRLIND 3 IN 1 Gesichtsöl konnte sich sowohl in derKategorie "Naturprodukte - innovativstes Fertigprodukt" als auch inder Kategorie "Naturprodukte - beste Verpackung" gegen die anderennominierten Produkte durchsetzen.Das vegane Gesichtsöl verfügt über eine 3-fach-Wirkung: Anti-BlueLight, anti-oxidativ und Anti-Aging. Der innovative Blue Light-Filteraus der Studentenblume Tagetes wirkt antioxidativ und schützt dieHaut vor blauem Licht, dem sie durch Handys, Tablets, Fernseher odersichtbarem Licht ausgesetzt ist. Blaues Licht schädigt die Zellen undträgt zur Hautalterung bei.Das Team der Abteilung Forschung und Entwicklung der Börlind GmbH,nahm die Auszeichnung im Rahmen der Preisverleihung am 17. April 2018in Amsterdam entgegen.Der europäische BSB Innovationspreis für Kosmetik und chemischeRohstoffe wurde 2003 von BSB Gründer Dr. Jan-H. Riedel ins Lebengerufen und hat das Ziel, neuestes Wissen weltweit zu vermitteln undherausragende Leistungen zu prämieren. Die Verleihung findet immer imZusammenhang mit der Fachmesse in-cosmetics statt, wodurch sich derVerleihungsort alljährlich ändert und dem internationalen Anspruchdes Awards gerecht wird.Pressekontakt:Börlind GmbHSilva ImkenLeiterin Unternehmenskommunikation & Online Strategie+49 07051 6000 959s.imken@boerlind.comOriginal-Content von: Börlind GmbH, übermittelt durch news aktuell