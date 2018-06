ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty erhält den German Innovation Award 2018 (FOTO)

Calw (ots) -Die Experten-Jury des German Innovation Award 2018 hat dieENERGYNATURE Vitalisierende Tagescreme von ANNEMARIE BÖRLIND -Natural Beauty zum Winner in der Kategorie "Beauty & Care" erklärt.Nicolas Lindner, geschäftsführender Gesellschafter der BörlindGmbH, nahm die Auszeichnung im Rahmen der Preisverleihung am 6. Juniin Berlin entgegen.Die Bewertung der Einreichungen für den German Innovation Awarderfolgt durch eine Jury. Diese setzt sich zusammen aus unabhängigen,interdisziplinären Experten aus Industrie, Wissenschaft,Institutionen und Finanzwirtschaft. Den Vorsitz hat Andrej Kupetzinne, Hauptgeschäftsführer des Rat für Formgebung. Die Bewertung derEinreichungen erfolgt nach den Kriterien Innovationshöhe,Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit.Im Fall von ENERGYNATURE überzeugte die Jury die durch Börlindinitiierte Erforschung und Verwendung der Stammzellen derSchwarzwaldrose, deren Extrakt erstmalig in ENERGYNATURE Anwendungfindet. Zusätzlich wird mit der Serie für die Haut ab 20 das Segment"Pre-Aging" bedient, womit Börlind eine Vorreiterrolle einnimmt.Der German Innovation Award zeichnet branchenübergreifend Produkteund Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung undeinen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. Ziel istes, großartige Leistungen für ein breites Publikum sichtbar zumachen.Pressekontakt:Börlind GmbHSilva ImkenLeiterin Unternehmenskommunikation & OnlineT: +49 (0) 7051 6000-959s.imken@boerlind.comOriginal-Content von: Börlind GmbH, übermittelt durch news aktuell