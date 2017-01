ANGUS Chemical Company kündigt neues strategisches Vertriebsnetzwerk in Europa an

Schafft konsolidierte, europaweite Fokussierung aufmarktspezifische Lösungen und KompetenzenBuffalo Grove, Illinois (ots/PRNewswire) - ANGUS Chemical Company(http://angus.com/) ("ANGUS"), ein führender globaler Hersteller undVermarkter von Spezial- und Feinchemikalien, gab heute eine neueVertriebsstrategie für das gesamte Portfolio der in Europa verkauftenNitroalkane und Nitroalkan-Derivate des Unternehmens bekannt. DerÜbergang zu den neuen Vertriebsvereinbarungen, die seit dem 1. Januar2017 in Kraft sind, wird voraussichtlich im späten Frühjahrabgeschlossen sein.ANGUS nimmt mit dem konsolidierten Vertriebsnetz eine Verlagerunghin zu einem paneuropäischen Ansatz für die Betreuung von Kunden inden Bereichen Life Sciences, Körperpflege und Metallverarbeitung vor.Das Unternehmen wird für die Märkte Farben und Beschichtungen sowieweitere industrielle Märkte ein regionales Konzept beibehalten, umauf die speziellen Bedürfnisse von Formulierern und Herstellern inunterschiedlichen Regionen eingehen zu können. Die neuenDistributoren des Unternehmens sind berechtigt, nach einer Periode,die den Abbau der Lagerbestände und eine Übergangszeit mit denbisherigen europäischen Vertriebspartnern von ANGUS umfasst,ANGUS-Produkte in ihre jeweiligen Märkte zu verkaufen. Kunden undMärkte, die nicht unter dieses Abkommen fallen, werden weiterhindirekt von ANGUS bedient.MARKT AUTORISIERTER REGION / LÄNDERVERTRIEBSHÄNDLERBiotechnologie Azelis Gesamteuropäisch(einschließlichTürkei)*Körperpflege UnivarMetallbearbeitungsflüssigkeiten Lehmann & VossFarben und Beschichtungen; Azelis Frankreich,andere industrielle Märkte Belgien,Niederlande,LuxemburgUnivar Italien, Spanien,Portugal,Griechenland,Türkei, Schweden,Dänemark, Norwegen*Lehmann & Voss Deutschland, SchweizPointner & Rothschädl Österreich,Albanien,Bosnien-Herzegowina,Bulgarien,TschechischeRepublik, Kroatien,Ungarn, Kosovo,Mazedonien,Montenegro, Polen,Rumänien, Serbien,Slowakei, SlowenienSamuel Banners VereinigtesKönigreich,Nordirland, RepublikIrland*Dies schließt ab dem 1. April 2017 auch Finnland, Litauen,Lettland und Estland mit ein."Unsere neuen Vertriebspartner verfügen über umfangreicheLogistik-Fähigkeiten und teilen ANGUS' Engagement für dieBereitstellung von Technologie und Dienstleistungen, die Innovationund Wachstum für unsere Kunden vorantreiben", erklärt Liam Doherty,Business Vice President, EMEA und Indien. "Diese strategischenChannel-Partnerschaften erhöhen unsere Fähigkeit, die höchsteVersorgungssicherheit zu liefern und werden durch den zentralenZugang zu tiefgreifender Markt- und Fachkompetenz unterstützt. Wirfreuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden undunseren neuen Partnern, um die Kontinuität der Versorgung und dietechnische Unterstützung durch ANGUS während der Übergangszeit zugewährleisten".Ende 2016 konnte ANGUS zudem die Eröffnung seines neuen CustomerApplication Center (CAC) in Paris, Frankreich, feiern. Das neue Laborist personell dahingehend ausgestattet, eine Vielzahl von technischenDienstleistungen, einschließlich analytischer und angewandterForschung sowie Anwendung, Formulierung und regulatorischerUnterstützung für Kunden auf allen Märkten der Regionbereitzustellen."Unsere Investition in unser CAC in Paris stärkt ANGUS' Engagementfür Innovation und hervorragenden Service, da wir hier Technologieund Formulierungs-Know-how auf lokaler Ebene verfügbar machen, um diebeste Lösung für Kunden zu bieten", sagt Doherty. "Wir könnendadurch, zusammen mit unserem neuen strategischen Vertriebsnetz,Kunden in der Region schneller und effizienter mit den vielseitigenChemikalien und der Expertise bedienen, die sie benötigen, um ihreProdukte und Unternehmen noch leistungsfähiger zu machen".Für weitere Informationen zur Verfügbarkeit der ANGUS Nitroalkaneund Spezial-Zusatzstoffe in Europa wenden Sie sich bitte an MatthieuPerdon, EMEA Regional Marketing Manager, ANGUS Chemical Company,unter der Rufnummer +33 13 423 3172 oder per Email untermperdon@angus.com.Informationen zu ANGUS Chemical CompanyANGUS Chemical Company ist ein Spezial- undFeinchemikalienhersteller, der sich auf die Entwicklung von neuenChemikalien konzentriert, die Kunden zur Steigerung ihrer Produkt-und Prozessleistungen verhelfen. ANGUS hat sich verpflichtet,mithilfe seiner vorherrschenden Rolle in Wissenschaft und Technologieseine Produkte und Dienstleistungen konstant zu verbessern. DasUnternehmen schafft mit seinen einzigartigen Nitroalkan-ChemikalienNeuerungen, in denen die Reaktivität zur Erzeugung komplexer Molekülefür eine große Vielzahl von Anwendungsbereichen steckt. Diespezifischen Eigenschaften diesen Chemikalien ermöglichen,unterstützt durch unübertroffene Anwendungskompetenz und fünfregionale Customer Applications Laboratories, die Formulierung vonmultifunktionellen Additiven, die die Leistung verbessern undReaktionsschritte und Synthesekosten reduzieren.