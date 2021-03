ANGI Homeservices Aktie: Angie’s List wird umbenannt in Angi!

Der Online-Marktplatz Angie’s List hat angekündigt, sich in Angi umzubenennen und die Muttergesellschaft, ANGI Homeservices Inc. (NASDAQ:ANGI), ändert seinen Namen in Angi Inc.

Angie’s List startete 1995 als Ressource für Bewohner in Columbus, Ohio, die lokale Bauunternehmer suchten. ANGI Homeservices Inc. wurde 2017 nach der Fusion von Angie’s List und HomeAdvisor, einem konkurrierenden Online-Marktplatz, gegründet. HomeAdvisor behielt nach dem Zusammenschluss seine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung