ANDREA BERG - LIVE 2020 ARENA TOUR

Wien (ots) - "Ich freue mich auf eine neue große Tour mit Euch"Im November 2019 feiert die Ausnahmekünstlerin mit einem Doppelkonzert inStuttgart die Premiere ihrer neuen Arena-Tour.Die Bühnenshows von Andrea Berg sind einzigartig. Sie vereint Generationen, ihreKonzerte sind Mega-Partys, Familienfeste, Gummibärchen für die Seele. Die "Welt"schrieb über sie: "Andrea Berg ist ein Superstar, den sich das Publikum selbstausgesucht hat." Die Fans spüren die Kraft, die ihnen die Künstlerin vermittelt.Sie spielt mit Feuer und Wasser, steht in schwindelnder Höhe auf dem Kopf einesDrachens oder donnert mit einem Motorrad auf die Bühne, ob als Peter Pan aufeinem Piratenschiff oder auf geheimnisvoller Reise nach Atlantis. Andrea Bergschafft den grandiosen Spagat zwischen der effektvollen Bühnenshow und dememotional tief bewegenden Konzerterlebnis. "Es erfüllt mich, wenn ich esschaffe, die Menschen für drei Stunden aus ihrem Alltag zu entführen, wenn sieloslassen können, sich dem Moment hingeben und wir gemeinsam das Leben feiern.Wenn ich ihnen nach dem Konzert begegne und die Freude in ihren Augen sehe, istes das Größte für mich. Das ist mein Antrieb."2018 erweiterte sie ihre Show-Familie um die Grazer Leutgeb Entertainment Group.Einen ersten Vorgeschmack auf das, worauf sich die Besucher der Arena-Tourfreuen können, zeigte das Team bereits beim Kult-Heimspiel in Aspach im Juli.Zusammen mit DJ Bobo und ihrem großartigen Team von, wie sie selbst sagt"leidenschaftlich Verrückten", feilt sie jetzt an ihrer neuen Show. AllesWeitere bleibt zunächst streng geheim, verraten wird nur: Andrea Berg kommt mitbrandneuen Songs und allen Hits aus ihrer beispiellosen Karriere endlich wiederauf große Arena Tour!"Ich freue mich schon jetzt riesig auf unvergessliche Abende in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Ich freue mich auf Euch!"* * *Zwtl.: Tourneeveranstalter:Leutgeb Entertainment Group GmbH, Thalerhofstraße 85, A- 8141 PremstättenCEO Klaus LeutgebProjektleitung: Robert Helbig, robert@helbig.at, +43/664 525 42 40* * * Am 28. September 2018 findet der offizielle Vorverkauf an allen bekanntenVVK-Stellen statt.* * *Zwtl.: ANDREA BERG LIVE 2020 ARENA TOUR* Fr 29.11.2019 Stuttgart Porsche-Arena PREMIERE* Sa 30.11.2019 Stuttgart Porsche-Arena PREMIERE* Do 16.01.2020 Oberhausen König-Pilsener-Arena* Fr 17.01.2020 Hamburg Barclaycard Arena* Sa 18.01.2020 Köln Lanxess Arena* Do 23.01.2020 Frankfurt Festhalle* Fr 24.01.2020 Ulm Ratiopharm Arena* Sa 25.01.2020 Mannheim SAP Arena* So 26.01.2020 Trier Arena* Fr 31.01.2020 Basel St. Jakobshalle* Sa 01.02.2020 Zürich Hallenstadion* Do 06.02.2020 Chemnitz Messe* Fr 07.02.2020 Berlin Mercedes-Benz Arena* Sa 08.02.2020 Kiel Sparkassen-Arena* So 09.02.2020 Halle Gerry Weber Stadion* Do 13.02.2020 Salzburg Salzburgarena* Fr 14.02.2020 Graz Stadthalle* Sa 15.02.2020 Wien Stadthalle* So 16.02.2020 Linz TipsArena* Fr 06.03.2020 Innsbruck Olympiahalle* Sa 07.03.2020 München Olympiahalle* So 08.03.2020 Regensburg Donau-Arena* Fr 13.03.2020 Erfurt Messe* Sa 14.03.2020 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherungen* So 15.03.2020 Braunschweig Volkswagen Halle* Fr 20.03.2020 Magdeburg GETEC Arena* Sa 21.03.2020 Bremen ÖVB Arena* So 22.03.2020 Dortmund Westfalenhalle* Do 26.03.2020 Schwerin Sport- & Kongresshalle* Fr 27.03.2020 Hannover TUI Arena* Sa 28.03.2020 Leipzig Halle Eins - Leipziger Messe