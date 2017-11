Das einzige OPEN AIR von Andreas Gabalier 2018 in ÖSTERREICH!Graz (ots) - Nach 2016 und 2017 veranstaltet die LeutgebEntertainment Group gemeinsam mit der Stadtgemeinde Schladming, denPlanai-Hochwurzen-Bahnen, dem Tourismusverband Schladming, derHohenhaus Tenne, Adlmann Promotion und Stall Records erneut dasAndreas Gabalier HEIMSPIEL 2018 in Schladming!Andreas Gabalier ist einer der bekanntesten österreichischenMusiker und seit zwei Jahren ist die Region Schladming-Dachsteinnicht nur seine Zweitheimat, sondern auch Schauplatz für seinSteiermark-Heimspiel im Planai-Stadion, umgeben von der Kulisse eineseinzigartigen Gebirgspanoramas.Wenn Andreas GABALIER am 25.8.2018 zum Mikrophon greift, gibt esbei den Madln und Buam in Lederhos´n und Dirndl kein Halten mehr. Ober eines seiner alt bekannten Lieder oder neuere Songs zum Bestengibt, seine Fans stimmen mit ein. Der Volks- Rock'n'Roller verstehtes einfach die Menge immer wieder zu begeistern und die Tatsache,dass Musik verbindet und als universelle Sprache gilt, erlebt manselten so intensiv, wie auf Konzerten von Andreas GABALIER.Andreas GABALIER ist nämlich kein gekünstelter Showman, sondernder Mountain Man mit authentischer Ausstrahlung, einemunverwechselbaren Stil im Trachtenlook und ein genialer Musiker, demes gelang, sein ganz eigenes Genre erfolgreich und dauerhaft zuetablieren.ACHTUNG: Liebe Fans, nachdem es 2018 im Herbst/Winter auch eineHallentour von Andreas Gabalier gibt, wird es beim Heimspiel 2018 nureinen Spieltag geben, deshalb bitten wir Sie Ihre Karten so rasch wiemöglich zu sichern!Tickets sind erhältlich unter oeticket.com, bei allenoeticket-Vorverkaufsstellen und bei allen Raiffeisenbanken.HINWEIS: Kaufen Sie Tickets ausschließlich bei den offiziellenTICKET-PARTNERN!Weitere Informationen finden Sie auf fb/leutgebentertainmentgroupBezüglich Buchungsanfragen zu Unterkünften steht Ihnen dieTourismusregion Schladming-Dachstein jederzeit gerne zur Verfügung:E-Mail: info@schladming-dachstein.atRückfragehinweis:Global Event & Entertainment GmbHpromotion@schwarzlsee.atOriginal-Content von: Global Event & Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell