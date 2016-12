ANDERS! BESONDERS! Die etwas andere Neujahrsansprache der Kanzlerin am 1.1.2017 um 20:15 Uhr auf TELE 5! (VIDEO)

München (ots) -31.12.2016, 20:10 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht zumVolk. Stimmt - aber nur fast! Denn die Kanzlerin hat ihre einzigwahre Neujahrsansprache bereits am 27.12.2016 gehalten - und zwar aufTELE 5! Diese Rede, die TELE 5 aufgrund ihrer IMMENSEN Bedeutung fürDeutschland am 1.1.2017 um 20:15 Uhr noch einmal zeigt, ist - wie daskommende Jahr - ANDERS! Schonungslos bringt sie die Probleme derRepublik auf den Punkt, nennt die Fakten beim Namen, formuliert dieAufgaben der großen Koalition für 2017 glasklar und verspricht "aufkeinen Fall irgendetwas anders zu machen"!Eine Koproduktion der Rat Pack Filmproduktion GmbH(www.ratpack-film.de) und der Kalk-TV Produktions GmbH im Auftragvon TELE 5. Informationen und Bilder zum Programm unter www.tele5.debzw. http://presse.tele5.de in der Presselounge. Textrechte: ©PresseTELE 5, Verwertung (auch auszugsweise) honorarfrei nur bei Nennungder Quelle TELE 5 und Sendehinweis. TELE 5 auf Facebook:https://facebook.com/tele5.dePressekontakt:Burda und Fink GmbH, Petra Fink, Tel: 089-890649112, pf@burda-fink.deTELE 5, Silke Schuffenhauer, Tel: 089-649568172,silke.schuffenhauer@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell