ANA Systems entscheidet sich für IBS Software als strategischen Technologiepartner

Tokio (ots/PRNewswire) -IBS Software, einer der führenden Anbieter von IT-Lösungen derneuen Generation für die Luftfahrtindustrie weltweit, schloss sich ineiner strategischen Partnerschaft mit ANA Systems (ASY) zusammen, demIT-Bereich der ANA-Gruppe (ANA), um seine globale Lieferfähigkeit fürinnovative Technologielösungen an die Fluglinie zu verbessern. DiePartnerschaftsvereinbarung mit fünfjähriger Laufzeit ist einwichtiger Meilenstein in der bereits ein Jahrzehnt dauerndenGeschäftsbeziehung zwischen ANA und IBS Software (IBS). ASY erhältauf diese Weise Zugang zum weltweiten Talentpool von IBS mitFachwissen und Technologiekenntnissen in der Luftfahrtbranche sowiezu einigen der besten Prozesse und Praktiken zurSoftware-Entwicklung. IBS, bei dem Innovation, Digitalisierung undQualität im Mittelpunkt stehen, wird sich an denTechnologie-Transformationsinitiativen von ASY in verschiedenenGeschäftsbereichen der Fluglinie beteiligen.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20170313/477770LOGO )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/519054/IBS_Software_Partners_with_ANA_Systems.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/519054/IBS_Software_Partners_with_ANA_Systems.jpg) )Im Rahmen dieser Partnerschaft wird das Team von IBS alsErweiterung des ASY-Teams fungieren. Damit erhält ASY kostengünstigeSkalierbarkeit und Flexibilität für seine Technologieprogramme überdas bewährte ESDF-Modell (Extended Software Delivery Facility) vonIBS. Die ESDF-Aktivitäten werden Software-Entwicklung, -Wartung und-Verbesserungen wie auch Tests der Kerngeschäfte von ANA umfassen.Die Partnerschaft entstand durch das Flagship-GDM-Programm (GlobalDelivery Model) von ASY, das zur Globalisierung seiner Geschäfts- undIT-Prozesse ins Leben gerufen wurde, um die besten Industriepraktikenin seinen bestehenden Betrieb zu integrieren und gleichzeitigSkalierbarkeit und Flexibilität zu verbessern. Die Partnerschaft solldie Engineering-Fähigkeiten von ASY verbessern, dieGesamtbetriebskosten erheblich reduzieren sowie die vorhandeneTechnologie optimieren. Bei der digitalen Transformation dieserFluglinie werden Technologien wie Cloud-Computing, Analytik undMobilität im Mittelpunkt stehen.Masafumi Shingo, Präsident von ANA Systems, sagt dazu: "DieHerausforderungen für ASY sind die Umstellung auf eine globaleUmgebung sowie kostengünstige Produktivität zur weiterenWachstumssteigerung für die ANA-Gruppe. Mit IBS als ASYsGlobal-Delivery-Model-Partner dürften wir durch die Kombination desausgezeichneten Talentpools von IBS, der über das nötige Know-how inder Luftfahrtindustrie verfügt, mit den hohen Qualitätsstandards vonASY erhebliche Synergien erzielen. Auf diese Weise ist ASY weltweitwettbewerbsfähig und kann so weiteres Wachstum erreichen.""Die erfolgreiche Geschäftsbeziehung zwischen IBS und ANA bestehtbereits seit 10 Jahren. Mit seiner hervorragenden Erfolgsbilanz imServicebereich in diesen 10 Jahren sowie unserer Erfahrung in derLuftfahrtindustrie, ausgezeichneter Technologie und einem Schwerpunktauf Innovation, ist IBS der ideale Partner für ANA Systems für diesestrategische Initiative. Diese neue Partnerschaftsvereinbarung zeugtvon dem Wert, den IBS über die Jahre für ANA geschaffen hat, sowievom Potenzial von IBS für künftige Anstrengungen von ANA Systems. Wirfreuen uns sehr, unsere Geschäftsbeziehung auf die nächste Ebene zubringen und sind entschlossen, einen deutlichen Unterschied in denglobalen Fähigkeiten von ANA Systems zu machen, indem wir seinenKunden dynamischeren, innovativen und kostengünstigen Servicebieten", sagt Akshay Shrivastava, Senior VP & Global Head of ITServices Business bei IBS Software.Informationen zu ANA SystemsANA Systems entstand 2013 als hauseigener IT-Service von AllNippon Airways durch die Fusion von ANA Communications Corporationund ANA System Planning Co., Ltd. All Nippon Airways ist die größteFluggesellschaft Japans in Bezug auf Flotte, Umsatz undPassagierzahlen. ANA gehört zur Star Alliance und fliegt auf 87internationalen sowie 116 Inlandsrouten mit einer rund 250 Flugzeugeumfassenden Flotte. ANA wurde vom Magazin "Air Transport World" zurFluglinie des Jahres 2013 gewählt und erhielt 2017 zum fünften Mal inFolge fünf Sterne von SKYTRAX.Detaillierte Informationen zu IBS finden Sie unterhttp://www.ibsplc.comPressekontakt:Richten Sie Medienanfragen bitte an Bratati GhoshChief Marketing OfficerIBS unter bratati.ghosh@ibsplc.comOriginal-Content von: IBS Software, übermittelt durch news aktuell