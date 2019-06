ANALYSE: Dominant und attraktiv - Berenberg stuft Adidas auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

LONDON (dpa-AFX) - "Superstar" - so lautet der Titel einer aktuellen Kaufempfehlung der Berenberg Bank zu Adidas .



Die dominante Stellung der Franken in dem attraktiven Markt für Sportartikel lässt den Analysten Graham Renwick am Mittwoch geradezu ins Schwärmen geraten. Angesichts der glänzenden Aussichten gibt Renwick den Startschuss zum Einstieg und erhöhte sein Kursziel um über 100 Euro auf nun 315 Euro.

Trotz der starken Entwicklung der Aktie hält Renwick die Bewertung für alles andere als sportlich. Ganz im Gegenteil: Im Vergleich zu Nike und der weltweiten Branche für Sportmode betrage der Abschlag 20 Prozent bzw 10 Prozent, kommentiert der Analyst. Mit dem ewigen Konkurrenten aus den USA bildeten die Herzogenauracher eine Doppelspitze.

Das leichte Formtief der Franken hält der Analyst nicht für dauerhaft. Statt Abstieg rechnet er mit einer baldigen Rückkehr zu alter Stärke. Die Werbe- und Marketingaktivitäten mit internationalen Stars sollten der Marke bald wieder zu einem Überholmanöver verhelfen. Marktanteilsverluste, die andere Analysten mittelfristig befürchten, erscheinen für Renwick unwahrscheinlich. Er hält es sogar für möglich, dass Adidas in einiger Zeit Nike bei den Gewinnmargen die Krone entreißen wird. Wieder stärkere Gewinne in den USA und bei der Marke Reebok sollten den nötigen Rückenwind verleihen.

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./mf/ag/mis

