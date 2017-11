AMobile stellt auf der Logistica 2017 robuste, im Fahrzeug angebrachte Terminals für Auslieferungen an den Endkunden aus

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - AMobile Intelligent Corp., einJoint Venture zwischen Arbor, MediaTek und Konka Group und Expertefür industrielle mobile Computer und Lösungen, stellt vom 28. bis 30.November auf der Logistics 2017 in Utrecht, Niederlande, in der Halle4, D088, seine industriellen IoT-Lösungen aus. Die Lösungen sind zurVerbesserung der Effizienz und Genauigkeit in den BereichenLagerverwaltung, Zustellnachweise für vernetzte Fahrzeuge,Wärmebildprüfungen und Mobilgerätemanagement.Laut Business Intelligence geht der Markttrend in der Transport-und Logistikbranche dahin, dass digitale Möglichkeiten die Art undWeise verändern, wie Unternehmen Waren ausliefern sowie Personen undWaren nachverfolgen. Einzelhändler müssen die Auslieferung anEndkunden und die Abwicklung über alle Vertriebskanäle beschleunigen,die Einführung der Platooning-Technologie für lange Strecken in dennächsten zwei Jahren sicherstellen und maschinelles Lernen einsetzen,um eine On-Demand-Routenoptimierung für Lieferungen zu ermöglichen.Aus diesen Gründen hat AMobile kürzlich die neusten robustenHandheld-Geräte GT-500V (http://www.amobile-solutions.com/mw/cufiles/files/marketing/datasheet/GT-500/GT-500-V_datasheet.pdf) und GT78-V (http://www.amobile-solutions.com/mw/cufiles/files/marketing/datasheet/GT78/GT78-V_datasheet.pdf) auf den Markt gebracht, die fürZustellnachweise in Fahrzeugen angebracht werden können. Außerdemerfüllen sie als mobile UHF- und Barcode-Scanner zur schnellenDatenerfassung mit großer Reichweite die Marktanforderungen.Der Marktforscher Radiant Insights erwartet, dass der globaleThermografiemarkt 6.499,5 Mio. USD bis 2020 erreicht und dass dieWärmebildtechnologie, die in Mobiltelefonen und hochauflösendenKameras eingesetzt wird, beträchtliche Möglichkeiten für verschiedeneBranchen darstellt. "Wir stellen unser preisgekröntes Produkt G60 (http://www.amobile-solutions.com/mw/cufiles/files/marketing/datasheet/G60_G67/G60_datasheet.pdf) vor - der weltweit erste mobileInspektionsassistent mit einer integrierten Wärmebildkamera, einemPush-to-talk-Funkgerät und einem Smartphone. Es bietet nicht nurumfangreiche drahtlose Kommunikation, sondern auch die Erfassungverschiedener Daten für intelligente Inspektionen wie elektrischeÜberprüfungen, Brandbekämpfung, Rettung, Metallurgie undGebäudequalitätsprüfungen, um IIoT-Anwendungen zu ermöglichen", sagtJoseph Han, Vizepräsident von AMobile Intelligent.Informationen zur AMobile Intelligent Corp.AMobile, ein Joint Venture zwischen dem führenden IPC-UnternehmenArbor Technology, dem Pionierunternehmen für Halbleiter MediaTek undder Konka Group, ist ein Experte für industrielle mobile Computer undLösungen für jede Branche einschließlich Inspektion, Brandbekämpfung,Transportwesen, Logistik und Lagerverwaltung. Durch Nutzung dergemeinsamen Ressourcen bezüglich Herstellung und Dienstleistungen vonKonka, IPC-Know-how und Vertriebskanälen von Arbor sowieMobilitätstechnologien und Unterstützung von MediaTek streben wir mithervorragenden Technologien, anspruchsvollen Designs sowieüberlegenen Services für industrielle IoT-Anwendungen einelangfristige Partnerschaft mit unseren Kunden in allen Teilen derWelt an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unterhttp://www.amobile-solutions.comPressekontakt:Ginger Chinginger@amobile.com.tw+886 2 8226 8558 Durchwahl: 305Original-Content von: Amobile Intelligent, übermittelt durch news aktuell