AMable kündigt dritte öffentliche Ausschreibung mit 450.000 EUR aus EU-Mitteln für KMU im Bereich Additive Manufacturing an

- Mit einem Gesamtvolumen von fast 3 Millionen Euro für innovativeProduktideen im Bereich Additive Manufacturing schließt dasAMable-Projekt die Einreichungsfrist am 31. November um 17:00 UhrCESTBarcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Additive Manufacturingbeinhaltet alte und neue Technologien in ständiger Entwicklung, hataber bereits bewiesen, dass es wichtige Veränderungen in derHerstellungskette mit sich bringt. Heute wird die Technologie bereitsin vielen Bereichen eingesetzt, z. B. bei Hörgeräten, in derAutomobilindustrie, HiFi, Raumfahrt, Medizin und anderen.Einige der Vorteile, die hervorzuheben sind, sind die Möglichkeitder Produktion auf Abruf, die Verringerung der Umweltbelastung, dieReduzierung des Materialverbrauchs, mehr Freiheit beim Design,geringeres Gewicht der Produkte und kürzere Produktionszeiten.Einige Beispiele sind: das AMAC erschwingliche Akkordeon fürKinder in individueller Größe, das langlebig ist und wie einen Klanghat wie ein teures Instrument; ENCLOSENS Gehäusesensoren, die dieElektronik vor Umwelteinflüssen wie Hitze, Feuchtigkeit undVibrationen schützen und sich an verschiedene Hausdesigns anpassenoder schließlich CLIMATE - Konturnahe Kühlungseinsätze.Im Rahmen der AMable Third Open Call werden rund 450.000 EUR fürKMU im Bereich Additive Manufacturing bereitgestellt. DieseInitiative zielt darauf ab, den Weg für die neuesten Technologien deradditiven Fertigung zu bahnen und sicherzustellen, dass auf dieseWeise neue Produkte entwickelt werden können, um Zeit, Kosten undAbfall zu sparen. Darüber hinaus sollen dauerhafte Synergien zwischendieser Technologie und verschiedenen Industrieclustern geschaffenwerden, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen KMU zu steigern.Das AMable-Projekt schließt die Lücke zwischen der Technologie desAdditive Manufacturing und den KMU, indem es ein digitales Werkzeugschafft, das einen unvoreingenommenen Zugang zum besten europäischenWissen über den 3D-Druck bietet, das speziell für die Industrie 4.0entwickelt wurde.Die antragstellenden KMU werden "Anwendungsversuche" einreichen,um neue innovative und funktionale Produkte durch AdditiveManufacturing vorzuschlagen. Experimente, die finanziert werden, sind"Feasibility Studies" und "Good Practices" mit der Möglichkeit,zwischen 5.000 und 60.000 Euro an finanzieller Hilfe zu beschaffen.Diese Bemühungen werden durch die Initiative der EuropäischenKommission, I4MS, als Teil der Mission unterstützt, die Einführungvon IKT-Technologien in Europa zu fördern, um dieWettbewerbsfähigkeit der industriellen KMU in der EU im globalenUmfeld zu verbessern.Informationen zu I4MSI4MS wird koordiniert von Mobile World Capital BarcelonaFoundation, FundingBox, Foreningen MADE, FIWARE Foundation EV, DanishTechnological Institute und Axencia Galega de Innovación.Finanziert durch das Rahmenprogramm Horizon 2020 der EuropäischenUnion, Zuschussvereinbarung Nr. 768631Weitere Informationen unter: :https://www.amable.eu/calls/call-for-proposals