AM-VSG unterstützt Arzneimittelversorgung (FOTO)

Berlin (ots) -Das Arzneimittel-Versorgungsstärkungsgesetz (AM-VSG), das heute imBundestag beraten wird, enthält wichtige positive Elemente für dieArzneimittelversorgung in Deutschland. Zu dieser Einschätzung gelangtder Deutsche Apothekerverband (DAV). Mit dem Gesetz wird erstmaligeine Vergütung für die Abgabe von und Beratung zu individuellhergestellten Rezepturen eingeführt sowie die seit Ende der 1970erJahre unveränderte Gebühr für den Mehraufwand beidokumentationspflichtigen Arzneimitteln (z.B. Betäubungsmitteln)angepasst. Zur Verbesserung der Versorgung der 72 Millionengesetzlich krankenversicherten Menschen verbietet das neue Gesetzzudem so genannte Exklusivausschreibungen einzelner Krankenkassen fürZytostatika (Spezialrezepturen gegen Krebserkrankungen) und siehteinen Verzicht auf Ausschreibungen auch bei Impfstoffen vor."Das Herstellen von Rezepturen und die Dokumentation vonBetäubungsmitteln gehören zu den wichtigsten Gemeinwohlpflichten derApotheken. Sie können zwar nicht kostendeckend erbracht werden, aberfür die Menschen vor Ort sind sie im Bedarfsfall unverzichtbar", sagtFritz Becker, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV)."Dass die Vergütung dieser Gemeinwohlaufgaben besser wird, stärkt dieArzneimittelversorgung in der Fläche insgesamt. Auch bei denZytostatika hat die Politik den hohen Wert der wohnortnahenVersorgung und freien Apothekenwahl erkannt. In Verbindung mitRabattverträgen können über die Hilfstaxe, die als Vertrag zwischenApothekerschaft und Krankenkassen stetig fortgeschrieben wird,Einsparpotenziale sukzessive besser gehoben werden als überExklusivausschreibungen einzelner Kassen." Auch mit dem Verzicht aufAusschreibungen bei Impfstoffen verbindet Becker Hoffnungen: "Wenn esgut läuft, dann haben wir zukünftig weniger Lieferengpässe beiImpfstoffen."Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell