AM-VSG: GSK begrüßt Abschaffung der Impfstoffausschreibungen

München (ots) - Gesetz sichert wieder bestmöglichePatientenversorgung Zugang zu breitem Portfolio ab InkrafttretenWichtiges Signal für alle gesetzlich Versicherten und ÄrzteGSK (GlaxoSmithKline), einer der weltweit führendenImpfstoffhersteller, begrüßt die Abschaffung der Ausschreibungen fürImpfstoffe in Deutschland. DasArzneimittel-Versorgungsstärkungsgesetz (AM-VSG) sieht vor, dieentsprechende Regelung (§132e Absatz 2 SGB V) aufzuheben. DieserParagraf hatte, additiv zur EU-Preisreferenzierung, zuImpfstoffausschreibungen durch gesetzliche Krankenversicherungengeführt, deren Vergabekriterien ausschließlich wirtschaftlichenAspekten folgten und weniger der bestmöglichen Versorgung dergesetzlich versicherten Patienten in Deutschland dienten. DiesenVersicherten werden derzeit Impfstoffe mit beispielsweise einembreiteren Schutz wie bei der saisonalen Grippeimpfung versagt,während privat versicherte Patienten davon profitieren können. MitInkrafttreten des Gesetzes zum 1. April 2017 können nunmehr dieImpfstoffe aller Hersteller zu Lasten der GKV verordnet werden.GSK begrüßt Gesetzesänderung"Wir begrüßen den expliziten Willen des Gesetzgebers, jedemPatienten in Deutschland wieder alle verfügbaren und den für ihnjeweils am besten geeigneten Impfstoff uneingeschränkt zugänglich zumachen", so Dr. Jens Vollmar, Medizinischer Leiter Impfstoffe beiGSK. "Dies stellt grundsätzlich die bestmögliche Versorgung aller inDeutschland lebenden Menschen sicher und gibt den Ärzten dieTherapiehoheit zurück. Die Gesetzesänderung gewährleistet damit auchgesetzlich versicherten Patienten wieder den Zugang zu Innovationen,der ihnen in den letzten Jahren durch ausschließlich preisorientierteAusschreibungen versagt war. Gleichzeitig wird dieVersorgungssicherheit der Bevölkerung durch das breite Angebot allerImpfstoffhersteller erhöht."Versorgungssicherheit wiederhergestelltIn der Vergangenheit war es durch die Lieferausfälle oder-verzögerung bei einzelnen Ausschreibungsgewinnern zuVersorgungsproblemen in der Bevölkerung gekommen. Impfstoffe sindhochkomplexe biologisch hergestellte Produkte mit einer langenProduktionszeit. Kurzfristige und kurzzeitige Lieferausfälle könnendaher nicht von anderen Herstellern aufgefangen werden, die keineImpfstoffe mehr für den durch Ausschreibungen geregelten deutschenMarkt produziert hatten.Breiterer Grippeschutz für gesetzlich VersicherteZudem führte die bisherige Ausschreibungspraxis im Bereich dersaisonalen Grippeimpfung seit vier Jahren zu einer erheblichenSchieflage in der Versorgung mit Innovationen: Während gesetzlichVersicherte mit einem Grippeimpfstoff mit drei Virusstämmen versorgtwurden (trivalente Impfstoffe mit 2 A- und 1 B-Virusstamm),profitierten privat Versicherte von einem breiteren Schutz. Siekönnen bereits seit der Grippesaison 2013/14 einen modernerenImpfstoff mit vier zirkulierenden Virusstämmen erhalten (tetravalenteGrippeimpfstoffe, 2 A- und 2 B-Stämme). Da die Vorhersage derWeltgesundheitsorganisation WHO zu den voraussichtlich zirkulierendenVirusstämmen im März eines jeden Jahres für die folgende Wintersaisonimmer nur auf Prognosen beruhen kann, war es in der Vergangenheit zuso genannten "Mismatches" gekommen. In der auslaufenden Grippesaison2016/17 wurden 80 % der analysierten Influenza-B-Proben von dem nichtim trivalenten, sondern nur im tetravalenten Impfstoff enthaltenenB-Virusstamm ausgelöst. In der Saison 2015/16 waren es sogar 96Prozent.Umso wichtiger ist es, dass durch die Gesetzesänderung auchgesetzlich Versicherte fortan vor einem möglicherweise erneutenMismatch geschützt sein können.GSK - eines der weltweit führenden forschendenGesundheitsunternehmen - engagiert sich für die Verbesserung derLebensqualität, um Menschen ein aktiveres, längeres und gesünderesLeben zu ermöglichen. In Deutschland gehört GSK zu den wichtigstenAnbietern medizinischer Produkte und engagiert sich darüber hinaus invielfältigen sozialen Projekten: So unterstützen wir "wellcome - fürdas Abenteuer Familie" und den "Förderverein Bildung für krankeKinder und Jugendliche München e.V.". Zudem stellt GSK seineMitarbeiterInnen einen Tag im Jahr am so genannten "OrangeDay" frei,um in sozialen Einrichtungen mitzuhelfen. 