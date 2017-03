AMVSG kein Gesamtkunstwerk - Reformstau statt Gestaltungswille

Berlin (ots) - Das Fazit des Bundesverbandes der PharmazeutischenIndustrie (BPI) zum Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetzes (AMVSG)fällt ernüchternd aus. "Das Arzneimittelgesetz bleibt weit hinter denNotwendigkeiten zurück, die im Pharmadialog klar benannt wurden", soder BPI-Vorstandsvorsitzende Dr. Martin Zentgraf. Statt den überauskomfortablen finanziellen Gestaltungsspielraum der gesetzlichenKrankenversicherung für echte Reformen zu nutzen, wird weiter an derfalschen Stelle gespart: Das Preismoratorium wird verlängert, zurverbindlichen Mehrfachvergabe für Rabattarzneimittel fehlte der Mutund mit dem Arztinformationssystem wird im Sinne der Krankenkassendas Fundament für ein kostenorientiertes Verordnungssteuerungssystemgeschaffen. "Das Gesetz ist inkonsequent und beliebig aber keinGesamtkunstwerk à la van Gröhe, das die Gesundheitsversorgungnachhaltig gestaltet", so Zentgraf.Richtige Schritte im Gesetz sind die Maßnahmen zur Sicherstellungder Versorgung mit Antibiotika, die Möglichkeit einer erweitertenPreisreferenzierung im Rahmen der Verhandlungen überErstattungsbeträge insbesondere zu chronischen Indikationen und eineVerbesserungen im Festbetragssystem für Kinder-Arzneimittel. Erstmalswird auch anerkannt, dass Weiterentwicklungen auf Basis bewährterWirkstoffe eine wichtige Rolle für die Sicherung derArzneimittelversorgung spielen. Der BPI hatte immer wieder daraufhingewiesen, welches Potential darin für die Versorgung der Menschenliegt. Dass gerade diese Produkte durch die Verlängerung desPreismoratoriums bis 2022 trotz Rekordergebnissen der GKV weitergeschwächt und gleichzeitig im Rahmen des derzeitigenNutzenbewertungs- und Festbetragssystems nicht angemessen vergütetwerden, ist symptomatisch für die Arzneimittelgesetzgebung. Ebensodringend wäre im AMVSG auch eine Klarstellung der Wirtschaftlichkeitverhandelter Erstattungsbeiträge gewesen. Zentgraf: "Ein verhandelterMischpreis ist wirtschaftlich für alle Patienten und es mussgarantiert sein, dass der Arzt im Einzelfall seine Therapiefreiheitbehält."Für eine der folgenschwersten Regelungen im Gesetz jedoch hält derBPI die Ausgestaltung des Arztinformationssystems in Verbindung mitHinweisen zur Wirtschaftlichkeit der Verordnung. Zentgraf: "Von hieraus ist der Schritt zu einem System in den Händen der GKV, das dieVertragsärzte steuert, engmaschig kontrolliert und sanktioniert,nicht mehr weit."Wenngleich der Gesetzgeber doch zumindest die freiePreisgestaltung im ersten Jahr und damit den schnellen Zugang derPatienten zu Innovationen bestätigt hat, so siegt unterm Strich dasMantra vom Sparen über den Gestaltungswillen - und das trotz derTatsache, dass die pharmazeutische Industrie die gesamte ambulanteArzneimittelversorgung für gerade rund 10 Prozent der Kassenausgabensicherstellt. "Die Regierung nimmt in Wahlzeiten einen Reformstau inKauf, der uns alle als Teil einer alternden Gesellschaft zu noch mehrSorge veranlassen dürfte", so Zentgraf.Pressekontakt:Julia Richter (Pressesprecherin), Tel. (030) 27909-131,jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell