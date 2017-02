AMVSG: Montgomery fordert unabhängige Informationen statt Kontrollbürokratie

Berlin (ots) - Berlin, 21.02.2017 - "Ein zuverlässigesInformationssystem über innovative Medikamente hilft niedergelassenenÄrzten dabei, ihre Patienten optimal zu behandeln. Die Politik darfdiese Chance nicht verspielen, indem sie stattdessen einArztüberwachungssystem einführt." Das sagte Prof. Dr. Frank UlrichMontgomery, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), im Vorfeld derBeratungen zum GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) amkommenden Mittwoch im Bundesrat.Das Gesetz sieht unter anderem vor, Vertragsärzte bei derVerordnung von Arzneimitteln in Zukunft mit Hilfe der Praxissoftwarewirkstoffbezogen über die Ergebnisse der Nutzenbewertung zuinformieren.Montgomery kritisierte das Bestreben der Krankenkassen, Hinweisezur wirtschaftlichen Verordnung von Arzneimitteln in diePraxisverwaltungssysteme zu integrieren. "Die Praxissoftware darfnicht zum Kontroll- und Steuerungsinstrument verkommen. Die Folgewären Eingriffe in die ärztliche Therapiefreiheit, ein verschärfterRegressdruck und noch mehr Bürokratie für die Ärztinnen und Ärzte",warnte er.Eine Mitgestaltung des Informationssystems durch diePharmaindustrie lehnte der BÄK-Präsident ebenfalls ab. "Ärztinnen undÄrzte brauchen kein digitales Marketinggeklingel. Sie brauchenherstellerunabhängige Informationen, die ihnen helfen, diebestmögliche Therapie zu finden." Darüber hinaus gehe es auch darum,den unkritischen Einsatz neuer Arzneimittel zu vermeiden. "Das gehtaber nur mit mehr Transparenz im Hinblick auf den Zusatznutzen vonMedikamenten", so Montgomery.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundes?rztekammer, übermittelt durch news aktuell