AMVSG: Keine Leitplanken für mehr Versorgungssicherheit

Berlin (ots) - Heute steht die Verabschiedung desArzneimittelversorgungsstärkungsgesetzes (AMVSG) auf der Agenda desDeutschen Bundestags. Hierzu erklärt Bork Bretthauer, Geschäftsführervon Pro Generika:"Mit dem AMVSG wird der Preis- und Kostendruck, der ohnehinbereits auf Generika lastet, weiter verstärkt. Der Kostendruck istjedoch eine bei Experten längst anerkannte Ursache für das Auftretenvon Arzneimittelengpässen. Das AMVSG verfehlt hier klar das Ziel,Engpässen ursächlich zu begegnen und Leitplanken fürVersorgungssicherheit einzuziehen."Drei konkrete Beispiele:- Einführung von Rabattverträgen für Krebsmedikamente:Arzneimittel zur Krebsbekämpfung sollen jetzt ebenfalls demRabattvertragsregime unterworfen werden, obgleich hier viele Risikenfür die Versorgung zusammen kommen. Bereits heute gibt es für einigelebensrettende onkologische Generika nur noch wenige Hersteller. Dierealen Erstattungspreise sind bereits extrem niedrig. Demgegenüberist aber die Herstellung von Krebsmedikamenten äußerst aufwendig,zudem sind sie zeitlich nur begrenzt lagerfähig. Die Konsequenz:Lieferengpässe bei einzelnen Herstellern werden hier schnell zuechten Versorgungsengpässen. Diese Neuregelung ist damit nichtversorgungssicher.- Verzicht auf die Mehrfachvergabe bei Generika-Rabattverträgen:Zwar soll das Gesetz Unternehmen, die an Rabattverträgen teilnehmen,etwas mehr Planungssicherheit geben, um die benötigten Medikamentevor dem Lieferbeginn herstellen und Lagerbestände aufzubauen zukönnen. Eine sinnvolle Regelung; insgesamt aber verfehlt das AMVSGklar das Ziel, Engpässen ursächlich etwas entgegenzusetzen, indem z.B. die Verantwortung für die Versorgung auf mehrere Schulternverteilt würde. Engpässe entstehen nicht nur am Anfang, sondern vorallem während der zweijährigen Laufzeit der Rabattverträge. Durcheinen ergänzenden Halbsatz im Gesetz hätte verhindert werden können,dass selbst bei versorgungskritischen Arzneimitteln wie Antibiotika,Antiepileptika und HIV-Medikamenten die gesamte Verantwortung für diePatientenversorgung einer Krankenkasse von einem einzelnenUnternehmen geschultert werden muss - mit allen damit verbundenenRisiken bei Lieferausfällen.- Verlängerung des Preismoratoriums bis 2022: Das Preismoratoriumzementiert die Arzneimittelpreise auf dem Niveau des Sommers 2009.Schon die globale Preisentwicklung für Arzneimittelwirkstoffe richtetsich jedoch nicht nach der deutschen Sozialgesetzgebung. VieleWirkstoffe sind auf dem Weltmarkt zu dem Preisniveau von 2009 nichtzu beziehen. Folge: Unternehmen müssen ihr Produktportfolio weiterverschlanken. Medikamente, Darreichungsformen oder bestimmteWirkstärken, deren Herstellung für Unternehmen nicht längerwirtschaftlich ist, müssen aussortiert werden - eine weiter steigendeMarktverengung ist die Folge."Unter dem Strich wird das Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetzseinem Namen nicht gerecht. Es verfehlt das Ziel, dieVersorgungssicherheit in Deutschland zu stärken", so Bretthauerabschließend.Pressekontakt:Bork Bretthauer, Geschäftsführer, Tel.: (030) 81 61 60 9-0info@progenerika.de / www.progenerika.de /http://twitter.com/progenerika