AMS mit starkem Wachstum im ersten Quartal – Verlust für Q2 angekündigt

Unterpremstätten (awp) - Der Halbleiterhersteller AMS ist im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum markant gewachsen, die Profitabilität hat sich allerdings reduziert. Und für das zweite Quartal stellt das Unternehmen wegen Sondereffekten gar einen operativen Verlust in Aussicht.

Der Umsatz hat sich auf 452,7 Millionen US-Dollar beinahe verzweieinhalbfacht, wie das an der SIX kotierte österreichische Unternehmen am Montagabend mitteilt. Die Verkäufe ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten