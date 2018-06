AMS schlägt den Aktionären die Schaffung von neuem genehmigtem Kapital vor

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

Unterpremstätten (awp) - An der Generalversammlung von AMS werden die Aktionäre des Sensorenherstellers am kommenden Mittwoch unter anderem über die künftige Ausgestaltung des genehmigten Kapitals abstimmen. Den Aktionären wird vom Vorstand der Gruppe, also der Geschäftsleitung, die Schaffung von neuem genehmigten Kapital entweder mit oder ohne Wahrung des Bezugsrechts sowie zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen zur Zustimmung vorgeschlagen.

Konkret soll der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten