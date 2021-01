AMS: Für Spannung ist am Montag gesorgt

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

Die AMS-Aktie konnte am 3. Dezember auf ein Hoch bei 22,59 Euro vordringen und mit ihm auch das am 12. Oktober bei 22,22 Euro ausgebildete Hoch leicht überwinden. Anschließend ging der Kurs in eine Konsolidierung über. Sie unterschritt den 50-Tagedurchschnitt und endete erst am 21. Dezember auf einem Tief bei 16,68 Euro.

Der hier gestarteten Anstieg überwand den 50-Tagedurchschnitt und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung