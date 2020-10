AMS: Diese Marken werden jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

In den Sommermonaten war die Aktie der AMS AG in einer zähen Seitwärtsbewegung gefangen. Sie endete erst Ende September, als der Kurs in eine Aufwärtsbewegung überging und bis zum 12. Oktober auf ein Hoch bei 23,82 Schweizer Franken vordrang. Hier nahmen die Anleger ihre Gewinne mit und der Kurs ging in einen neuen Abwärtstrend über.

Dieser wurde auch in der ...



