AMS-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Die Aktie des österreichischen Halbleiterherstellers AMS befindet sich seit Mitte September in einer Konsolidierung. Dabei bewegt sich der Kurs in einer Handelsspanne von 18 bis 24 Franken (CHF). Im Februar schien es so, als könnte der Aktie der Ausbruch nach oben gelingen. Nach einer Aufwärtsbewegung stieg der Kurs im Hoch bis auf 24,82 CHF, drehte dann aber wieder nach unten ab. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



