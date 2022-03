AMS Aktie: Knallt es bald?

Der Kurs der Aktie Ams-osram steht am 26.03.2022, 01:25 Uhr an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex bei 13.59 CHF. Der Titel wird der Branche "Halbleiter" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Ams-osram hat mit einer Dividendenrendite von 1,45 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (12.55%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt -11,1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ams-osram-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,83 ist die Aktie von Ams-osram auf Basis der heutigen Notierungen 95 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (172,47) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ams-osram beläuft sich mittlerweile auf 16,77 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 13,9 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -17,11 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 14,72 CHF. Somit ist die Aktie mit -5,57 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".