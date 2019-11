AMSPORT wird neuer Service-Partner der Deutschen Sporthilfe / Sporternährungsmarke von Ex-Schwimmweltmeister Mark Warnecke unterstützt geförderte Sporthilfe-Athleten

Frankfurt am Main (ots) - Die Sporternährungsmarke AMSPORT ist ab sofort neuerService-Partner der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Die vom ehemaligenSchwimmweltmeister Mark Warnecke ins Leben gerufene Marke bietet Leistungs- undHobby-Sportlern ein umfangreiches Kernsortiment mit speziell auf dieunterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Sportarten abgestimmten Produkten.Die 4.000 Sporthilfe-geförderten Athleten erhalten von nun an Rabatt auf dieProdukte aus dem Sortiment von AMSPORT und der Submarke "I AM". Darüber hinausunterstützt AMSPORT die Athletenförderung der Deutschen Sporthilfe direkt mitfinanziellen Mitteln."Unsere Produkte gehören schon heute ganz selbstverständlich zur Ernährungvieler Top-Athleten aus den olympischen Sportarten. Wir freuen uns sehr, durchdie Partnerschaft mit der Deutschen Sporthilfe nun allen 4.000 gefördertenSportlern den Zugang zum Sortiment von AMSPORT zu erleichtern und die Sporthilfezudem auch direkt mit einem Teil der Erlöse zu unterstützen", so Mark Warnecke,Gründer und Geschäftsführer von AMSPORT.Warnecke avancierte 2005 auch dank seiner selbstentwickelten Aminosäuremischungzum bislang ältesten Schwimm-Weltmeister der Geschichte. Als Arzt undErnährungsmediziner bringt er bis heute sein Know-how in die Produktentwicklungein und begleitet die nebenbei laufenden Forschungen.Ab dem kommenden Jahr werden zudem die Produkte der Bio-Marke "I AM" mit demSporthilfe-Logo im Handel stehen. Zum Sortiment gehören unter anderemProteinriegel und -shakes, Porridge sowie Nudeln und Pesto mit erhöhtemProteingehalt. Die Sporthilfe erhält von jedem verkauften Produkt einen Anteildes Erlöses.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFlorian DubbelOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 500Fax: 069/67803 - 599E-Mail: florian.dubbel@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51413/4447348OTS: Stiftung Deutsche SporthilfeOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell