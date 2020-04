AMP German Cannabis Group erhält Bestrahlungslizenz für medizinische Cannabis-Importe nach Deutschland

Berlin (ots/PRNewswire) - - AMP German Cannabis Group Inc. ("AMP" oder das "Unternehmen") (CSE: XCX) (FWB: C4T, ISIN: CA00176G1028) freut sich bekannt zu geben, dass es dem Unternehmen erfolgreich gelungen ist, alle erforderlichen Lizenzen zu erhalten, um bestrahltes EU-GMP-zertifiziertes medizinisches Cannabis zu importieren, in seiner lizenzierten Anlage für Betäubungsmittel zu lagern und an seine Pharmagroßhändler zu liefern.Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erteilte der AMP Alternative Medical Products GmbH ("AMP Deutschland"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von AMP, eine Bestrahlungsgenehmigung für den Vertrieb von medizinischen Cannabisblüten, die einer Behandlung mit ionisierenden Strahlen unterzogen wurden ("AMRadV-Lizenz").Nach Deutschland importiertes EU-GMP-zertifiziertes medizinisches Cannabis, das nicht den in den allgemeinen Monographien des Europäischen Arzneibuchs definierten mikrobiellen Werten entspricht, muss mikrobiell sterilisiert werden, bevor es für den Verkauf im medizinischen Cannabis-Programm Deutschlands zur Verfügung gestellt wird. Bislang wird sämtliches nach Deutschland eingeführtes medizinisches Cannabis bestrahlt und erfordert eine AMRadV-Lizenz.Dr. Stefan Feuerstein, Präsident von AMP, erklärte: "Die Erteilung einer AMRadV-Lizenz ist ein wichtiger und letzter Schritt für AMP, um aus Europa und anderen Ländern importieren zu können. AMP wird nun das EU-GMP-Zertifizierungsaudit seiner Lieferkette abschließen und das Verfahren mit dem niederländischen Gesundheitsministerium beginnen, welches die Lieferung und den Export von medizinischen Cannabisblüten aus den Niederlanden organisiert. AMP plant, im Mai 2020 mit den Importen aus den Niederlanden zu beginnen. Importe aus Kanada werden in der zweiten Jahreshälfte folgen."Über AMP German Cannabis Group Inc.AMP German Cannabis Group ist ein Importgroßhändler von EU-GMP-zertifiziertem medizinischem Cannabis nach Deutschland.Social Media-Links von AMP: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2775858-1&h=1867 769688&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAMP_Cannabis&a=Twitter , https://c212.net/c /link/?t=0&l=de&o=2775858-1&h=949293313&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompa ny%2Fchinook-tyee-industry-limited%2F%3ForiginalSubdomain%3Dpl&a=LinkedIn und ht tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2775858-1&h=2974138209&u=https%3A%2F%2Fwww.fac ebook.com%2FAMPGCG%2F&a=Facebook . Medien-Kit: www.amp-eu.com/media-kit (https:/ /c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2775858-1&h=1214979065&u=http%3A%2F%2Fwww.amp-eu.co m%2Fmedia-kit&a=www.amp-eu.com%2Fmedia-kit)Weder die Börsenaufsicht der CSE noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, basieren, einschließlich in Bezug auf seine Geschäftspläne und Meilensteine sowie deren Zeitpunkt. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuern oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2775858-1& h=2624741422&u=http%3A%2F%2Fwww.sedar.com%2F&a=www.sedar.com , https://c212.net/ c/link/?t=0&l=de&o=2775858-1&h=837672888&u=http%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2F&a=www.sec .gov , www.asx.com.au/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2775858-1&h=25500414 88&u=http%3A%2F%2Fwww.asx.com.au%2F&a=www.asx.com.au%2F) oder auf der Firmenwebsite!Alex Blodgett, CEO & Director, Tel: +236-833-1602, Kanada: investor@amp-eu.com, Deutschland: investor@amp-eu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136006/4570385 OTS: AMP German Cannabis Group Inc.Original-Content von: AMP German Cannabis Group Inc., übermittelt durch news aktuell