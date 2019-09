AMP German Cannabis Group beginnt mit dem Handel an der CSE und meldet Investitionspolitik, die auf die medizinische Cannabisindustrie in Europa fokussiert ist

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

- Schwerpunkt neuer Investitionen liegt auf Belieferung Deutschlandsmit medizinischem Cannabis- AMP Germany, Hauptinvestment von AMP, plant, ein bedeutenderImporteur von medizinischem Cannabis aus Kanada nach Deutschland zuwerden- AMP Switzerland plant Investitionen in den Schweizer CannabismarktBerlin (ots/PRNewswire) - - Die AMP German Cannabis Group Inc.(CSE: XCX, FWB: C4T, ISIN: CA00176G1028) (vormals "Chinook TyeeIndustry Limited") ("AMP" oder das "Unternehmen") meldet den Beginndes Handels seiner Stammaktien an der Canadian Securities Exchange(CSE). Die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSXVenture Exchange wurde am 3. September 2019 mit Börsenschlusseingestellt. Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es seineInvestitionspolitik aktualisiert hat, um den Aktionärswert durchInvestitionen in die medizinische Cannabisindustrie in Europa zusteigern.Das Unternehmen investiert insbesondere in Unternehmen, die dendeutschen Markt mit gemäß den European Union - Good ManufacturingPractices (die "EU-GMP") zertifiziertem medizinischem Cannabisbeliefern. Das Investment-Portfolio des Unternehmens fürmedizinisches Cannabis umfasst die AMP Alternative Medical ProductsGmbH ("AMP Germany"), deren Geschäft darin besteht, gemäß EU-GMPzertifiziertes medizinisches Cannabis aus Kanada für den Vertrieb inDeutschland zu erwerben, sowie die Alternative Medical ProductsSwitzerland GmbH ("AMP Switzerland"), deren Geschäft darin besteht,Verträge zur Belieferung des deutschen Marktes mit Cannabis aus derSchweiz zu entwickeln.AMP GermanyAMP Germany mit Sitz in Erfurt (Deutschland) beabsichtigt, gemäßEU-GMP zertifiziertes Cannabis von von Health Canada lizenziertenCannabisproduzenten ("kanadische LPs") nach Deutschland zuimportieren und es an Pharmavertriebshändler in Deutschland zuverkaufen, die wiederum Apotheken beliefern, die medizinischesCannabis abgeben dürfen, welches von deutschen Ärzten verschriebenwurde.Die EU-GMP-Zertifizierung ist ein international anerkanntesSystem, das sicherstellt, dass pharmazeutische Produkte,einschließlich medizinischem Cannabis, den höchsten Gesundheits- undSicherheitsstandards für Verbraucher entsprechen. Sämtlichemedizinischen Cannabisprodukte, die nach Deutschland importiert oderin Deutschland produziert werden, unterliegen dem EU-GMP-Leitfaden.Die kanadischen Cannabisproduktions- und Betriebsstandardsentsprechen nicht den EU-GMP-Standards und müssen nachgerüstetwerden, um die EU-GMP-Zertifizierung des deutschen Staates zuerhalten, bevor medizinisches Cannabis nach Deutschland eingeführtwerden kann. Bis dato haben weniger als zehn kanadische LPs eineEU-GMP-Zertifizierung aus Deutschland erhalten.AMP Germany beabsichtigt, Lieferverträge mit kanadischen LPsabzuschließen, denen zufolge jeder dieser kanadischen LPs einEU-GMP-Zertifizierungsverfahren (das"AMP-EU-GMP-Zertifizierungsprogramm") durchläuft, um sicherzustellen,dass er die Qualitäts- und Konsistenzstandards für Arzneimittel gemäßEU-GMP erfüllt, die für den Export von medizinischem Cannabis nachDeutschland erforderlich sind. Gemäß demAMP-EU-GMP-Zertifizierungsprogramm bietet AMP Germany inZusammenarbeit mit seinem deutschen Pharmaberater EU-GMP-Gap-Analysenund -Audits für kanadische LPs an.Sobald der kanadische LP ein Audit bestanden hat, veranlasst AMPGermany die EU-GMP-Inspektion und -Zertifizierung durch diezuständigen staatlichen Behörden in Deutschland. Nach derEU-GMP-Zertifizierung wird AMP die erforderlichen Genehmigungeneinholen und Logistik, Transport sowie andere damit in Zusammenhangstehende Dienstleistungen für den Import von medizinischem Cannabisaus Kanada nach Deutschland erbringen.AMP Germany hat mit einer Partei eine Absichtserklärungunterzeichnet und führt mit mehreren potenziellen Partnern,einschließlich kanadischer LPs und Antragsteller im frühen sowiespäten Stadium, Gespräche über weitere Abkommen hinsichtlich desErwerbs von gemäß EU-GMP zertifiziertem Cannabis für den Import vonKanada nach Deutschland. AMP Germany geht davon aus, dass es im Jahr2019 Lieferverträge mit kanadischen LPs und im Jahr 2020 mitAntragstellern im frühen sowie späten Stadium unterzeichnen wird.AMP SwitzerlandAMP Switzerland ist eine 100%ige Tochtergesellschaft desUnternehmens mit Sitz in Zug (Schweiz) und sein Geschäft bestehtdarin, Verträge hinsichtlich der Lieferung von in der Schweizangebautem Cannabis zu entwickeln und Cannabis nach Deutschland zuimportieren, sobald das geltende Recht dies zulässt. In der Schweizist es erlaubt, Cannabis mit einem THC-Gehalt von weniger als 1,0Prozent anzubauen.Nicht zum Kerngeschäft gehörende InvestmentsDas Unternehmen liquidiert sein Investment-Portfolio, welchesgemäß seiner bisherigen Investitionspolitik zusammengestellt wurde,und investiert den Erlös gemäß seiner neuen Investitionspolitik indie europäische Cannabisindustrie. Per Ende Juni 2019 hatte dasUnternehmen nicht zum Kerngeschäft gehörende Investments in Höhe von1,6 Millionen CAD in seiner Bilanz (untestiert).Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens, um mehr über dieInvestitionspolitik des Unternehmens zu erfahren.Aussagen des ManagementsAlex Blodgett, CEO von AMP, sagte: "Die aktuellen europäischenInvestitionen von AMP in die medizinische Cannabisindustrie wurdengetätigt, um Deutschland mit EU-GMP konformem Cannabis zu beliefern.Es wird geschätzt, dass der deutsche Markt bis zum Jahre 2028 einUmsatzvolumen von umgerechnet 9 Milliarden CAD erreichen könnte. AMPist das einzige börsennotierte Unternehmen, dessen Hauptaugenmerkausschließlich auf die Belieferung von Deutschland mit medizinischemEU-GMP konformen Cannabis gerichtet ist."Dr. Stefan Feuerstein, Geschäftsführer von AMP Germany, sagte:"AMP Germany plant, ein bedeutender Importeur von EU-GMP-Cannabis ausKanada nach Deutschland zu werden. Kanada ist seit der Legalisierungvon medizinischem Cannabis im Jahr 2017 der zweitgrößte Lieferant vonEU-GMP-Cannabis in Deutschland."Claudio Morandi, Geschäftsführer von AMP Switzerland, sagte: "Esist in der Schweiz legal, Cannabis mit einem THC-Gehalt von wenigerals 1,0 Prozent anzubauen, was zu einer boomenden Cannabisbranchegeführt hat. AMP Switzerland erschließt Quellen für nutrazeutischesund EU-GMP-Cannabis für den Export nach Deutschland, sobald dasgeltende Recht solche Transaktionen erlaubt."Über AMP German Cannabis Group Inc.Die AMP German Cannabis Group ist die Muttergesellschaft mehrerereuropäischer Investmentgesellschaften, deren Hauptaugenmerk auf denImport von Cannabis in pharmazeutischer Qualität (EU-GMP) überwiegendaus Kanada nach Deutschland gerichtet ist.AMP bietet über sein AMP EU-GMP German Certification ProtocolProgram EU-GMP-Gap-Analysen und Audits, Logistik, Transport,Importgenehmigungen und andere damit in Zusammenhang stehendeDienstleistungen für den Import von medizinischem Cannabis nachDeutschland an.Weitere Informationen finden Sie unter: www.amp-eu.com.Social Media links: Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2569053-1&h=48225495&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAMP_Cannabis&a=Twitter), Reddit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2569053-1&h=202335164&u=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fuser%2FAMP_Cannabis&a=Reddit),LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2569053-1&h=1427712654&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fchinook-tyee-industry-limited%2F%3ForiginalSubdomain%3Dpl&a=LinkedIn), and Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2569053-1&h=3704194286&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAMPGCG%2F&a=Facebook). Media Kit:www.amp-eu.com/mediaVorsorgliche HinweiseDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, dieauf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmenshinsichtlich seines Geschäfts und des wirtschaftlichen Umfeldsbasieren, in dem es tätig ist, einschließlich seiner Geschäftspläne,seiner Investitionspolitik und des Verkaufs seiner unbedeutendenInvestitionen sowie dessen Zeitplans. Obwohl das Unternehmen annimmt,dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruckgebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassensolche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zuund unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuernoder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sichdaher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchenzukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und dieLeser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagenverlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahmeauf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und dasUnternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindungneuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zuaktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzengefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der derOriginaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierteund rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besserenVerständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürztoder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftungfür den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder dieGenauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzersstellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Original-Content von: AMP German Cannabis Group Inc., übermittelt durch news aktuell