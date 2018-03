AMPLEXOR kündigt Entwicklung neuraler maschineller Übersetzung für große Unternehmen als nächste Phase seines Programmes der künstlichen Intelligenz an

Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forschungszentrum für künstlicheIntelligenz (DFKI) unterstützt das neue Produkt für Neural MachineTranslation (NMT), das sich anfänglich dem Bereich der MedizingerätezuwendetLissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - AMPLEXOR(http://www.amplexor.com/), weltweiter Anbieter digitaler Produkte,hat heute die nächste Phase seines Programmes für künstlicheIntelligenz (KI) bekannt gegeben, die Entwicklung eines neuralenProduktes für maschinelle Übersetzung für große Unternehmen. DasProdukt wird auf den Markt der Medizingeräte abzielen und inZusammenarbeit mit dem Deutschen Forschungszentrum für künstlicheIntelligenz (DFKI) entwickelt, einem der größten Exzellenzzentren desBereiches KI weltweit.AMPLEXOR beliefert seine Kunden auf der ganzen Welt im Rahmenseines umfassenden Portfolios für Content Intelligence (CI) bereitsmit intelligenten Lösungen und ermöglicht Unternehmen, Konzeptekünstlicher Intelligenz für die mehrsprachige Verarbeitung vonInhalten einzusetzen. 2017 hat AMPLEXOR in Madrid ein speziellesKompetenzzentrum für KI/CI eingerichtet, das sich der Entwicklungdieser intelligenten Lösungen widmet.Markus Welsch, Vice President für Content Intelligence und ChiefSolution Architect bei AMPLEXOR, kommentierte diese letzte Phase derBemühungen von AMPLEXOR im Bereich KI wie folgt: "Die NMT ist eineÜbersetzungstechnik, die sehr viel verspricht, muss aber nochweiterentwickelt werden, um für den praktischen Einsatz inGroßunternehmen geeignet zu sein. Dies ist genau, worauf wirabzielen: Bereitstellung von NMT in unseren Übersetzungsabläufen,welche die Anforderungen an Sicherheit, Skalierbarkeit und fürwichtige Inhalte für anspruchsvolle Umgebungen und Nutzungsfälle imBetrieb erfüllt." Markus Welsch setzt fort: "Dieser Ansatz für NMT imBereich der Übersetzung ist, was beispielsweise der Markt derMedizingeräte benötigt. In diesem Sektor werden hundertprozentigeGenauigkeit und höchste Präzision gefordert. Fehler in Übersetzungenkönnen zu rechtlicher Haftbarkeit führen und sind eine Hauptursacheder Rückrufe von Geräten. Diese Kapazitäten für große Unternehmensind ein wichtiger Alleinstellungsfaktor unseres Ansatzes im BereichNMT und werden dabei helfen, die Praxis von Unternehmen beiÜbersetzungen zu verändern und jederzeit Genauigkeit und Effizienz zuliefern."Das NMT-Produkt von AMPLEXOR wird zunächst auf dieBiowissenschaften konzentriert sein und speziell auf den Bereich derMedizingeräte. Dies ist Teil der Gesundheitsversorgung, die allein inden USA 3 Billionen USD (https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/nationalhealthexpenddata/nhe-fact-sheet.html) ausmacht und ein Sektor ist, in dem Forscher undHersteller sich spezifisch auf die Nutzung von KI und Automatisierungkonzentrieren, um höhere Effizienz und Genauigkeit zu erreichen. Nacherfolgreicher Bereitstellung von NMT für die Branche derBiowissenschaften zielt AMPLEXOR darauf ab, diese Kapazität zurNutzung in anderen Sektoren verfügbar zu machen."Die KI steht seit langem im Zentrum unseres Portfolios derContent Intelligence", sagte Mark Evenepoel, CEO von AMPLEXOR. "EinProdukt für die neurale maschinelle Übersetzung für große Unternehmenist für uns der nächste Schritt und stellt für unsere Kunden invielen Branchen und mit vielen Anwendungen eine große Gelegenheitdar. Wir sind erfreut darüber, unsere Kenntnisse dieses Bereiches undDatenbestände im Sektor der Medizingeräte mit dem technischenKnow-how des DFKI im Bereich KI zusammenzutun, um dies umzusetzen."Das DFKI wurde 1988 gegründet und ist im Bereich innovativer,kommerzieller Softwaretechnik mit KI eines der größtenExzellenzzentren der Welt. Die Beziehung zwischen AMPLEXOR und DFKIreicht bis ins Jahr 2010 zurück, als eine erste Zusammenarbeit beieinem Forschungs- und Entwicklungsprojekt für maschinelle"tribrid"-Übersetzung unter dem Namen taraXÜ(http://www.dfki.de/lt/project.php?id=Project_636&l=en) erfolgte."Unsere vorige erfolgreiche Zusammenarbeit mit AMPLEXOR ist derBeleg, dass es sich um ein Unternehmen handelt, welches sich imBereich KI und deren Nutzung zur Entwicklung von Produkten zurVerbesserung und Veränderung des Übersetzungsprozesses auskennt",sagte Professor Dr. Josef van Genabith, wissenschaftlicher Direktordes Bereiches Multilingual Technologies am DFKI. "Im Rahmen diesernächsten Zusammenarbeit wird die Entwicklung einer Engine für dieneurale maschinelle Übersetzung erfolgen, die im Bereich natürlicherund flüssiger Übersetzung die nächste Stufe erklimmt."Zudem wird die KI auf der diesjährigen BE THE EXPERT (https://www.amplexor.com/lifesciences/en/events-and-webinars/be-the-expert-2018---20th-annual-training-and-conference.html) Konferenz im Zentrumstehen, der jährlichen Konferenz von AMPLEXOR, die vom 5. bis zum 7.Juni im kroatischen Dubrovnik stattfindet. Die diesjährigeprogrammatische Ansprache hält Professor Dr. Josef van Genabith vomDFKI. 