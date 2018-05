AMORELIE und dm veranstalten die größte Toyparty Deutschlands (FOTO)

Berlin (ots) -Ein noch nie dagewesenes Shopping-Erlebnis im Drogerie-Handel -nur für Frauen. Von Juni bis Ende August haben dm Kundinnen inausgewählten Filialen die Möglichkeit, nach Ladenschluss und innetter Atmosphäre in den Genuss einer AMORELIE Toyparty zu kommen.Die "AMORELIE-Party bei dm" findet ab Juni in 186 dm Filialen inDeutschland statt.Bereits seit Juli 2017 sorgt AMORELIE mit seinen Produkten fürGood Vibrations in allen deutschen dm-Märkten und im dm-Onlineshop.Damit zeigt Deutschlands größte Drogeriemarkt-Kette, dass Produktefür das Liebesleben schon längst kein Tabu mehr darstellen. Nunsollen die Kundinnen Toys, Gleitgele und Co. noch besser kennenlernenkönnen.Treffpunkt ist nach Ladenschluss vor der jeweiligen Filiale. DieParty dauert rund zwei Stunden und wird von den erfahrenenToyparty-Beraterinnen von AMORELIE durchgeführt. Sie erklären dieProdukte, geben Tips, beantworten Fragen und Mithilfe der Übersichtaller teilnehmenden dm-Märkte können Interessierte die AMORELIE-Partyin ihrer Nähe ganz einfach finden. Bis zu vier Personen können sichgleichzeitig anmelden (Teilnahme ab 18 Jahren).Anmeldung zur Party unter http://dm.de/neu/amorelie-party/event/Unter den Teilnehmerinnen wird zudem ein hochwertigesAMORELIE-Starter-Kit verlost, in dem Gleitgel, eine Massagekerze undein Vibrator enthalten sind. Für alle Teilnehmerinnen steht einegratis Goodie Bag bereit."Zusammen mit dm wollen wir den offenen Umgang mit Liebe,Beziehung und Sexualität zur Normalität machen", so Lea-SophieCramer, Gründerin & Geschäftsführerin von AMORELIE."Als größte Drogerie-Kette Deutschlands ist dm sowohl in derVermarktung als auch in der Produktauswahl sehr innovativ und somitder ideale Partner, um gemeinsame visionäre Vorhaben umzusetzen. Mitdeutschlandweiten Toyparties können Kunden nun in ihrem dm Marktunsere Toys kennenlernen. Für uns war es ein intuitiver Schritt, dennAMORELIE-Produkte sind inzwischen so selbstverständlich wie jededm-Filiale", so Lea-Sophie Cramer."Uns sind Beziehungen jeder Art wichtig: zu sich selbst, seinemKörper oder zu seinem Partner. Das gemeinsame Ziel von dm undAMORELIE ist, diese Vision und unsere Produkte alsOmnichannel-Shopping-Erlebnis für die breite Masse zugänglich zumachen - sowohl online als auch offline", so Cramer weiter.Schon gewusst? Seit 2014 ist das Homeparty-Konzept "AMORELIEToyparty" fester Bestandteil des AMORELIE Shoppingerlebnisses. Inentspannter Atmosphäre von zuhause aus geben mehrere hundertBeraterinnen in Deutschland und Österreich Einblicke in die neuestenProdukttrends aus dem AMORELIE-Sortiment.Bei Fragen zu den AMORELIE-Partys bei dm oder Interesse an einemInterview mit Toyparty-Beraterinnen freuen wir uns auf eine Anfragean:Pressekontakt:Anne Gröschel, presse@amorelie.com oder unter +49 (0) 30 / 814621-650Original-Content von: AMORELIE, übermittelt durch news aktuell