AMNT 2018: Weiterentwicklung kerntechnischer Expertise erfordert einen Masterplan der Politik

Berlin (ots) - Die Exzellenz der kerntechnischen Produkte undDienstleistungen aus Deutschland sowie die herausragendeSicherheitskultur tragen international erheblich zur Erhöhung derSicherheit kerntechnischer Anlagen bei."Wer diesen Beitrag und die internationale Mitsprache Deutschlandsauch in der Zukunft erhalten möchte, muss jetzt die entsprechendenGrundlagen schaffen. Dies gilt für den regulatorischen Rahmen ebensowie für einen sachlichen öffentlichen Dialog und eine konstruktiveEinbringung bei internationalen Fragestellungen", mahnte Dr. RalfGüldner, Präsident des DAtF, in seiner heutigen Eröffnungsrede des49th Annual Meeting on Nuclear Technology (AMNT 2018) in Berlin an.Gerade mit Blick auf die Forderungen aus der deutschen Politik,Kernkraftwerke in Nachbarländern abzuschalten, wies Güldner auf dienach 2022 im Leistungsbetrieb der deutschen Anlagen nicht mehrfortschreibbare Betriebserfahrung hin. "Für die Zeit nach 2022 bedarfes seitens der Politik dringend eines Masterplans zur langfristigenSicherstellung und Weiterentwicklung der Kompetenz im sicherenKernkraftwerksbetrieb. Neben der Praxis gehört hierzu auch eineideologiefreie und personell wie finanziell ausreichend ausgestatteteReaktorsicherheitsforschung." Wer zudem auch neue Reaktorkonzeptekünftig noch sicherheitstechnisch bewerten möchte, müsse sich an dereuropäischen bzw. internationalen Reaktorentwicklung beteiligen, soGüldner weiter.In diesem Zusammenhang stellte Güldner auf der Jahrestagung derGesamtbranche mit Teilnehmern aus Betrieb, Industrie, Entsorgung,Forschung, Gutachterwesen und Behörden die Bedeutung derkerntechnischen Standorte in Deutschland heraus. "Kerntechnik ausDeutschland ist weltweit sehr gefragt. Die Unternehmen unsererBranche leisten einen unverzichtbaren Beitrag für dieWeiterentwicklung der internationalen Sicherheitsstandards sowie fürden Wirtschafts- und Wissensstandort Deutschland", unterstrichGüldner.Bezüglich der gesetzlichen Umsetzung des Urteils desBundesverfassungsgerichts zur Entschädigung im Zuge des politischenAusstiegs aus der Kernenergienutzung in Deutschland wies Güldnerabschließend darauf hin, dass ein vollständiger Ausgleich essentiellsei, der in üblicher Art und Weise auch Zinseffekte adäquatberücksichtige.