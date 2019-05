Berlin (ots) -Die Versichertenkassen sind gut gefüllt, die Arzneimittelausgabender GKV steigen nur moderat - da muten die Cassandra-Rufe des AMNOGReports seltsam an. "Statt darüber zu spekulieren, ob man sichtherapeutische Innovationen leisten kann, sollten sich die Kassenüberlegen, wie sehr sie den Generationenvertrag bei Arzneimittelnnoch überreizen wollen", so Dr. Martin Zentgraf,BPI-Vorstandsvorsitzender. "Die Kerze brennt an beiden Enden."Fakt ist: In 2018 lagen die Kassenersparnisse aus Rabattverträgen(https://www.bpi.de/de/alle-themen/rabattvertraege) bei über vierMilliarden Euro. Fast 2,3 Milliarden Euro wurden zusätzlich durchAMNOG-Erstattungsbeträge (https://www.bpi.de/de/alle-themen/amnog)eingespart. Laut BMG-Statistik ist in den letzten Jahren das Wachstumdes Gesamtausgabenanstiegs beziehungsweise der Ausgabenanstieg fürArzneimittel rückläufig. Zentgraf: "Die Kassen hätten am liebsteneine innovative und qualitativ hochwertige Arzneimittelversorgung zuGenerikapreisen. Mit den Erträgen der Produkte von heute mussallerdings die Forschung von morgen finanziert werden. Generikapreiseals alleinigen Maßstab für die Kosten der AMNOG-Arzneimittelheranzuziehen, ist der berühmte Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Dasoberste Ziel aller sollte sein, den Patienten innovative Arzneimittelmit einem therapeutischen Mehrwert unmittelbar zur Verfügung zustellen - so wie es das AMNOG vorsieht."Die von Kassenseite immer wieder postulierte Überforderung desGKV-Systems wird es nicht geben: Dies hat der BPI bereits imAMNOG-Check 2017(https://www.bpi.de/de/nachrichten/detail/amnog-check-factsheet)ausführlich erläutert und dargelegt, warum die tatsächlicheAusgabenentwicklung weit hinter den Befürchtungen der Kostenträgerzurückgeblieben ist.Kontakt:Julia Richter (Pressesprecherin), Tel. 030 27909-131, jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell