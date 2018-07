AMETEK Grabner Instruments unterstützt die Volkshilfe Wien - BILD

Weitere Suchergebnisse zu "Ametek":

AMETEK Grabner Instruments spendete 10.000 USD für dieVolkshilfe WienWien (ots) - Grabner Instruments, Tochter der AMETEK Inc.,international renommierter Hersteller von Erdöltestgeräten, spendete10.000 USD für die Volkshilfe Wien, als Beispiel für gelebteCorporate Social Responsibility, also die Verantwortung für dasunmittelbare gesellschaftliche Umfeld."AMETEK ist ein sehr erfolgreiches globales Unternehmen mit einemlangjährigen Engagement für soziale Verantwortung. Bei GrabnerInstruments achten wir auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter und derGesellschaft und unterstreichen so unseren Kernwert, CARE - Sorgfalt.Deshalb unterstützen wir auch die Arbeit unseres Nachbarn, derVolkshilfe Wien", erklärt Werner Müller-Veith, Geschäftsführer beiGrabner Instruments.Im Sommer des Vorjahres zog die Volkshilfe Wien in dasNachbargebäude des Firmenstandortes im 22. Bezirk ein und betreibtseither eine Produktionsschule sowie ein Winternotquartier. In derProduktionsschule Jobfabrik betreut die Volkshilfe Wien Jugendliche,die vor dem Start einer Berufsausbildung noch Nachholbedarf haben. ImWinternotquartier und in der Wärmestube bekommen obdachlose Männerund Frauen von November bis April einen Schlafplatz, sanitäreEinrichtungen zur Körperpflege sowie warme Mahlzeiten.Für Müller-Veith und seine KollegInnen war klar, dass sie sich umgute Nachbarschaft und Zusammenarbeit bemühen werden. Während derWintermonate wurden immer wieder Kleidung und Lebensmittel für dieObdachlosen gesammelt. Derzeit absolvieren die Jugendlichen derProduktionsschule Praktika bei Grabner Instruments und dieMitarbeiter des Unternehmens haben die Möglichkeit im Restaurant derJobfabrik zu essen.Durch eine Spende von 10.000 USD, die am 27. Juni 2018 im Rahmeneiner gemeinsamen Feier in der Jobfabrik an die Volkshilfe Wienübergeben wurde, zeigt sich Grabner Instruments seiner sozialenVerantwortung gegenüber dem unmittelbaren beruflichen Umfeld bewusst.An der Veranstaltung nahmen neben Rudolf Hundstorfer, Vorsitzenderder Volkshilfe Wien und ehemaliger Bundesminister für Arbeit,Soziales und Konsumentenschutz auch Silvia Zechmeister, Direktorindes Winternotquartiers und Charlotte Welzl, Direktorin der Jobfabrik,sowie 15 Jugendliche aus der Produktionsschule und 35 Mitarbeiter vonGrabner Instruments teil."Grabner Instruments hebt sich als Diamant unter österreichischenUnternehmen ab. Als gelernter Chemiker schätze ich die Produkte undAktivitäten des Unternehmens sehr", bedankte sich Otto Knapp,Geschäftsführer der Volkshilfe. "Diese Beiträge erleichtern es derVolkshilfe Wien, ihrer sozialen Verpflichtung nachzukommen, jungeMenschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren und bedürftigen Männernund Frauen zu helfen."Rudolf Hundstorfer unterstrich den Wert der Zusammenarbeit: "Ichbin dankbar für diese Spende und bin ich davon überzeugt, dass wirmehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit finden werden.""Obdachlosigkeit und Migration sind hoch aufgeladene Themen, aberdurch konstruktives Handeln und guten Willen können wir die Situationzum Wohle aller Beteiligten verbessern. Wir hoffen mit unsererPartnerschaft zwischen Industrie und gemeinnützigem Verein vieleNachahmer zu finden," zeigte sich Herr Müller-Veith zuversichtlich:"Gemeinsam sind wir erfolgreich!"GRABNER INSTRUMENTS, eine Tochtergesellschaft der AMETEK Inc.,gilt als einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller vonautomatischen Erdöltestgeräten. Der Erfolg von Grabner Instrumentsbasiert auf der Entwicklung portabler, robuster und einfach zubedienender Kraftstoff- und Ölanalysatoren für die präziseQualitätskontrolle im Labor sowie für schnelle Tests vor Ort inmobilen Laboreinrichtungen.AMETEK, Inc. ist ein weltweit führender Hersteller vonelektronischen Instrumenten und elektromechanischen Geräten mit einemJahresumsatz von 4,3 Milliarden US-Dollar. Der Unternehmensplan vonAMETEK basiert auf vier Schlüsselstrategien: Operational Excellence,strategische Akquisitionen und Allianzen, globale und Marktexpansionsowie neue Produkte. AMETEK ist ein an NYSE börsennotiertesUnternehmen sowie eine Komponente des S & P 500 und des Russell 1000Index.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Juliana Klimiukjuliana.klimiuk@ametek.comTel: 0043 / 1 / 282 16 27 - 287www.grabner-instruments.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31369/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: AMETEK Grabner Instruments, übermittelt durch news aktuell